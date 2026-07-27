Así funciona la red de Metro este lunes 27 de julio: cierran seis estaciones de Línea 5 por incendio
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Desde Metro informan el cierre de 6 estaciones
Metro informó que las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas se encuentran cerradas debido al procedimiento de bomberos.
Asimismo, reportaron que Baquedano y Plaza de Armas tienen las combinaciones suspendidas.
Línea 5 con problemas
Metro informó que la estación Santa Isabel, de Línea 5, se encuentra cerrada y sin detención de trenes.
Imágenes en redes sociales revelan que está saliendo mucho humo desde uno de los accesos.
El servicio está disponible desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés.
Línea 1 normaliza su servicio
Luego de casi dos horas Metro informó de la normalización de su servicio, luego de que las estaciones Alcántara y El Golf permanecieran cerradas por la presencia de una persona en las vías.
Metro sin servicio en estaciones Alcántara y El Golf
A las 9:39 de la mañana desde Metro informaron que las estaciones Alcántara y El Golf se encuentran sin servicio.
Esto se debería a la presencia de una persona en las vías y con ello el servicio sólo se encuentra disponible entre Los Dominicos y Escuela Militar y de San Pablo a Tobalaba.
Metro inicia servicio con toda la red disponible
Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.
Lo Último
Lo más leído
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.