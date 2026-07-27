Así funciona la red de Metro este lunes 27 de julio: cierran seis estaciones de Línea 5 por incendio

Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Desde Metro informan el cierre de 6 estaciones

Metro informó que las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas se encuentran cerradas debido al procedimiento de bomberos.

Asimismo, reportaron que Baquedano y Plaza de Armas tienen las combinaciones suspendidas.

17:52 hrs. 🔴 Continuamos con servicio interrumpido en #L5 debido a procedimiento de bomberos en Santa Isabel.



Disponible desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés. https://t.co/lhICGELrPs — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Línea 5 con problemas

Metro informó que la estación Santa Isabel, de Línea 5, se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

Imágenes en redes sociales revelan que está saliendo mucho humo desde uno de los accesos.

El servicio está disponible desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés.

17:12 hrs. A partir de este momento Estación Santa Isabel #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Línea 1 normaliza su servicio

Luego de casi dos horas Metro informó de la normalización de su servicio, luego de que las estaciones Alcántara y El Golf permanecieran cerradas por la presencia de una persona en las vías.

Metro sin servicio en estaciones Alcántara y El Golf

A las 9:39 de la mañana desde Metro informaron que las estaciones Alcántara y El Golf se encuentran sin servicio.

Esto se debería a la presencia de una persona en las vías y con ello el servicio sólo se encuentra disponible entre Los Dominicos y Escuela Militar y de San Pablo a Tobalaba.

09:39 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicio



❌Alcántara

❌ El Golf https://t.co/dkbsltRmpl — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Metro inicia servicio con toda la red disponible

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.