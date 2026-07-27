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    Así funciona la red de Metro este lunes 27 de julio: cierran seis estaciones de Línea 5 por incendio

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Desde Metro informan el cierre de 6 estaciones

    Metro informó que las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas se encuentran cerradas debido al procedimiento de bomberos.

    Asimismo, reportaron que Baquedano y Plaza de Armas tienen las combinaciones suspendidas.

    Línea 5 con problemas

    Metro informó que la estación Santa Isabel, de Línea 5, se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

    Imágenes en redes sociales revelan que está saliendo mucho humo desde uno de los accesos.

    El servicio está disponible desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés.

    Línea 1 normaliza su servicio

    Luego de casi dos horas Metro informó de la normalización de su servicio, luego de que las estaciones Alcántara y El Golf permanecieran cerradas por la presencia de una persona en las vías.

    Metro sin servicio en estaciones Alcántara y El Golf

    A las 9:39 de la mañana desde Metro informaron que las estaciones Alcántara y El Golf se encuentran sin servicio.

    Esto se debería a la presencia de una persona en las vías y con ello el servicio sólo se encuentra disponible entre Los Dominicos y Escuela Militar y de San Pablo a Tobalaba.

    Metro inicia servicio con toda la red disponible

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.

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