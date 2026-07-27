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    MOP estima hasta US$ 700 millones para reconstrucción en Atacama y Coquimbo tras temporal

    El biministro Louis de Grange entregó el primer catastro de los daños que dejaron las lluvias en el país. Hay situaciones graves, como 358 caminos afectados, 17 puentes inoperativos y 308 sistemas de agua potable rural que debieron suspender sus operaciones.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El masivo sistema frontal que golpeó esta semana a las zonas norte y centro-sur del país dejó un severo balance en materia de infraestructura, conectividad y servicios básicos, concentrando sus mayores estragos en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en Atacama. Ante la magnitud de la emergencia —que motivó al Ejecutivo a decretar Estado de Catástrofe y Alerta Sanitaria en las zonas más golpeadas—, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó los primeros catastros de daños y proyecciones financieras, en un escenario que ya genera un tenso debate político sobre la preparación y velocidad de respuesta del Estado.

    De acuerdo con la evaluación de daños presentada por el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, las consecuencias del temporal abarcaron desde Atacama hasta La Araucanía. A nivel nacional, el balance oficial dio cuenta de 358 caminos afectados, 17 puentes inoperativos, 10 colectores de aguas lluvias dañados y cuatro bordes costeros o caletas con desperfectos. La afectación también golpeó con fuerza al mundo rural: 308 sistemas de agua potable rural (APR) debieron suspender sus operaciones en las regiones impactadas.

    El impacto del evento meteorológico se concentró críticamente en la zona comprendida entre la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo, donde se produjeron cortes de rutas, socavones, desbordes de cauces y graves secuelas en viviendas que mantuvieron a miles de personas aisladas. En la zona de Huasco, el MOP contabilizó 116 caminos con afectaciones (de los cuales 57 ya fueron recuperados) y cuatro puentes dañados, existiendo uno con paso alternativo y la evaluación para instalar dos puentes mecano de emergencia. Respecto de las telecomunicaciones, 81 antenas salieron de servicio en dicha provincia, habiéndose restablecido el 69% de ellas. En tanto, de los 38 sistemas de APR dañados en la zona, 19 siguen en proceso de reparación, concentrándose la falta de agua en las comunas de Freirina y Huasco, abastecidas preventivamente mediante camiones aljibe.

    En la Región de Coquimbo la red vial sufrió la afectación de 168 caminos, con 53 completamente habilitados y el resto bajo tránsito parcial. De seis puentes comprometidos en la zona, uno funciona con paso alternativo. La conectividad de la arteria principal del país, la Ruta 5, se mantiene operativa pero sujeta a severas restricciones: opera únicamente en horario diurno (de 08.00 a 18.00 horas) y registra un flujo unidireccional en la cuesta Buenos Aires (entre los kilómetros 499 y 530). En paralelo, la afectación en las telecomunicaciones regionales alcanza un 24,6% de antenas caídas, aunque la población sin señal se redujo al 7%. Respecto al suministro hídrico, de los 119 sistemas APR afectados en Coquimbo, 34 han vuelto a funcionar, mientras que en los centros urbanos la reposición ha quedado supeditada a las variaciones en la turbiedad de los cauces.

    Frente al costo económico de los daños, De Grange detalló en el programa Estado Nacional de TVN las proyecciones preliminares de la reconstrucción. “Entre 400 y 500 millones de dólares puede ser la recuperación del daño que recibió la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, explicó. No obstante, precisó que si al daño estructural se le suman los pasivos acumulados en vialidad, recursos hídricos y telecomunicaciones, la cifra global “puede llegar a los 700 millones de dólares”. El titular de Obras Públicas aseguró que el Estado cuenta con la holgura financiera para asumir el gasto sin recurrir a mecanismos extraordinarios, destacando que el estado de catástrofe faculta al MOP a realizar asignaciones e ingresos de maquinaria por vía directa para acelerar los trabajos.

    Junto con el aspecto económico, la autoridad abordó las fallas detectadas en la gestión del desastre, reconociendo la necesidad de descentralizar y modernizar los sistemas de reporte vial en zonas rurales y cordilleranas donde no existe la trazabilidad digital automática con la que operan las firmas eléctricas o de telecomunicaciones.

    Críticas del PC

    Los balances oficiales desencadenaron inmediatas reacciones en el espectro político. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó con dureza el despliegue del gobierno liderado por el Presidente José Antonio Kast, asegurando que la administración “no estuvo a la altura” en su primera prueba ante un desastre natural de magnitud.

    “De tanto comentar, no se tomaron medidas preventivas que hicieran que el daño fuera menor”, sostuvo Carmona en declaraciones a Radio Nuevo Mundo, argumentando que el Estado debe contar con una institucionalidad capaz de prevenir y no únicamente de reaccionar. Frente a esto, el dirigente opositor planteó la necesidad de reabrir el debate parlamentario para otorgar mayores facultades, financiamiento y maquinaria a las municipalidades, permitiendo a los gobiernos locales actuar sin las trabas burocráticas del aparato central.

    Asimismo, Carmona vinculó la contingencia con el debate legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa próxima a convertirse en ley a la que calificó como “la otra catástrofe”, advirtiendo que los costos de la legislación recaerán sobre los sectores de menores ingresos y los trabajadores.

    Más sobre:temporallluviaLouis de GrangeHuascoCoquimboAtacama

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