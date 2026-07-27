Senapred eleva a alerta roja la emergencia por crecida de ríos en seis comunas de Ñuble, cuatro del Maule y una de Biobío

El paso del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país durante este domingo llevó a que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara alertas rojas por la crecida de ríos en diferentes regiones.

La primera de ellas en la Región del Biobío a las 16.45 horas, cuando la estación hidrométrica de río Pichilo, ubicada en la comuna de Arauco, registrara un incremento en el caudal de ese curso de agua que lo llevó a alcanzar valores de umbral rojo.

Ante esto se levantó la alerta amarilla que existía para la zona cercana a ese río y se declaró alerta roja, ante un aumento del riesgo para la población de dicha comuna.

Horas después, específicamente a las 21.39, la medida fue adoptada para las comunas de San Fabián y Ñiquén, en la Región de Ñuble, luego de que se registrara un incremento en el río Perquilauquén.

La información entregada por la estación hidrométrica San Manuel, y consignada por la Dirección General de Aguas (DGA), llevó a reemplazar la alerta amarilla que existía hasta ese momento en ambas comunas.

Poco después, a las 22.01 horas, nuevamente sectores de Ñuble recibieron la alerta roja por parte de Senapred. En este caso, las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo por la crecida de los ríos Chillán y Niblinto.

La decisión fue adoptada luego de que las estaciones Río Chillán en Esperanza 2 y la Río Niblinto, antes del canal alimentador del Embalse Coihueco, registraran un aumento de los caudales de ambos cursos de agua hasta niveles de umbral rojo.

Esto llevó a elevar el nivel de la emergencia a alerta roja para las cuatro zonas afectadas, reemplazando así la alerta amarilla que las afectaba previamente.

Ya cerca de la medianoche, se declaró la alerta para las comunas de Linares, Longaví, Villa Alegre y Parral, en la Región del Maule, por la crecida de los ríos Achibueno y Perquilauquén.

Esto después de que las estaciones Recova, ubicada en la precordillera de Linares, sector Punta Tricahue, y San Manuel, en camino al río Perquilauquén con la ruta L-865 y N-311 -límite regional con Ñuble-, indicaran un incremento en su caudales.

Frente a esto, las autoridades llamaron a los pobladores de las diferentes comunas a evitar acercarse a los cauces y seguir las instrucciones que emitan los organismos de emergencia mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

Senapred además informó que con la alerta roja se mantendrán movilizados todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

Alertas amarillas de la jornada

Durante esta jornada, el organismo de prevención también emitió seis alertas amarillas por crecidas que supusieran un aumento del riesgo para la población cercana a diferentes ríos.

La primera de ellas a las 15:20 horas para las comunas de Licantén y Curepto, en la Región del Maule, por un aumento del río Mataquito, luego de que la estación hidrométrica ubicada en el ex puente Escalones de Licantén indicara un incremento en su caudal.

Algunas horas más tarde, a las 20:31, nuevamente en el Maule, pero esta vez en la comuna de Parral, después de que se registrara una crecida en el río Perquilauquén, tras el monitoreo de la estación situada en la precordillera de la comuna.

A las 20:54 horas, en tanto, la medida fue tomada para la comuna de Colbún, en la misma región, luego de que la estación Río Melado en El Salto, ubicada aguas arriba del Embalse El Melado, indicara que ese río presentaba un aumento de caudal.

Solo unos minutos después, a las 20:57, la alerta amarilla se declaró para la comuna de Curarrehue, en la Región de La Araucanía, ante el incremento en el cauce del río Trancura. Esto por las mediciones registradas por las estaciones hidrométricas en Curarrehue y antes de río Lafquenco.

En horas de esta noche también se sumaron las comunas de El Carmen, San Ignacio, Pemuco y Bulnes, en Ñuble. La medida se informó a las 22.20, tras la información entregada por la estación hidrométrica San Lorenzo del río Diguillín sobre un aumento en su caudal.

De la misma forma, a las 23:31 horas, se declaró alerta amarilla regional por crecida para la Región del Maule, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten, tras la crecida de los ríos Melado, Licantén y Palo.

De acuerdo a Senapred, la declaración de alerta amarilla permite alistar escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento.

Esto con el objetivo de evitar que crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.