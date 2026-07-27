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    Milei redobla ofensiva contra Lula y acusa a Brasil de financiar una “campaña antiargentina”

    Las nuevas declaraciones del mandatario trasandino surgen un día después de que Brasil llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países tras los duros insultos pronunciados por el líder libertario durante un acto político en São Paulo.

    Por 
    Lya Rosen
    Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Archivo.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, continuó este domingo sus ataques contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusando a su gobierno de financiar una “campaña antiargentina”, luego de que sus insultos provocaran un conflicto diplomático entre ambos países.

    El sábado, el mandatario transandino fue parte de la convención en São Paulo donde el Partido Liberal respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, dando un discurso donde se refirió a Lula como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”.

    Ante esto, Brasil reaccionó llamando “a consulta” a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, en una medida adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, que podría derivar en un quiebre de la relación bilateral, como consignó el diario argentino La Nación.

    A dicha decisión Milei reaccionó durante una conversación durante este domingo con Radio Mitre, donde renovó sus críticas al progresismo global y sostuvo que con su gestión ahora “Argentina es faro de occidente, por eso toda la campaña mediática” en contra del país desde la final del Mundial 2026.

    “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias", señaló el líder libertario desde la Exposición Rural de Palermo.

    Pero no quedó ahí, ya que sostuvo que “también han financiado esta campaña anti-Argentina México y el Partido Demócrata de los Estados Unidos”.

    “(Esas) son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted empieza a demostrar que corriendo del estado a los parásitos estos la gente está mejor”, afirmó.

    Para luego añadir: “Además, (los brasileños) jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023, ¿o se olvida que los asesores de (Sergio) Massa -excontendor de Milei en las elecciones de 2023- eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña“.

    Después, nuevamente se refirió, aunque de manera indirecta, al presidente de Brasil, cuando aludió a su reciente visita a ese país.

    “Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario (por Lula) vino a saludar a la rea (por Cristina Fernández de Kirchner), ¿no?. Nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso”, cerro Milei.

    Más sobre:Javier MileiLuiz Inácio Lula da SilvaArgentinaBrasilInsultosFlávio BolsonaroSão PauloEmbajadorMundo

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