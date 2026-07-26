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    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo

    En un comunicado conjunto, los líderes opositores afirmaron que no forman parte del diseño, construcción ni funcionamiento de la instancia anunciada entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen. Asimismo, señalaron que evaluarán cualquier iniciativa en función de avances “concretos y verificables”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo [e]STR

    La líder opositora María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia difundieron este domingo un comunicado dirigido a los venezolanos y a la comunidad internacional, en el que aseguraron que no participan en el mecanismo anunciado entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano.

    “Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos; por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma“, señala el documento.

    Los dirigentes agregaron que no serán un obstáculo para iniciativas que produzcan avances, aunque afirmaron que estas serán evaluadas sobre la base de “logros concretos y verificables”, entre ellos “la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la Soberanía Popular”.

    En la declaración, Machado y González también sostuvieron que el mandato expresado “con votos en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024” continúa vigente.

    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo Marco Bello

    Asimismo, señalaron que Venezuela se encuentra “devastada” tras “más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió al pueblo venezolano” y afirmaron que los terremotos del pasado 24 de junio incrementaron esa situación. En ese contexto, sostuvieron que la ayuda organizada por la ciudadanía “se intentó bloquear, desviar y controlar para que no llegara a quienes más la necesitaban”.

    En el comunicado también reiteraron los planteamientos contenidos en el Manifiesto de Panamá, entre ellos avanzar en la liberación de los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la creación de un ambiente de paz y libertad y la consolidación de un Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.

    Finalmente, ambos dirigentes manifestaron su intención de regresar al país.

    María Corina Machado y Edmundo González afirman que no participan en diálogo con el oficialismo EDMUNDO GONZÁLEZ/X

    “Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República. A reunir a las familias, a abrazarnos, a pasar juntos este dolor y a levantarnos de nuevo“, concluye el texto.

    El documento cierra señalando que “seguiremos haciendo valer la voz del ciudadano, siempre con la verdad por delante” y que “la gente ya demostró que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura de lo que su gente demostró”.

    Más sobre:María Corina MachadoEdmundo GonzalézVenezuelaCentroamérica

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