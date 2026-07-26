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    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz

    La agencia Tasnim afirmó que el buque se había apartado del corredor de navegación establecido por Teherán. Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente el incidente ni informado sobre víctimas, daños o la identidad de la embarcación.

    Por 
    Felipe Rivera
    Petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz. Imagen referencial.

    Un buque petrolero explotó este domingo tras impactar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz, luego de abandonar la ruta de navegación designada por Teherán, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. El medio calificó a la embarcación como un “petrolero infractor”.

    Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido un comunicado oficial sobre el supuesto incidente. Tampoco se han entregado antecedentes sobre eventuales víctimas, la magnitud de los daños, la carga transportada ni la identidad o bandera del petrolero.

    Horas antes, la televisión estatal iraní informó que la Armada de la Guardia Revolucionaria había interceptado seis embarcaciones durante las últimas 24 horas, luego de que intentaran atravesar el estrecho sin autorización y fuera del corredor establecido por Irán.

    Según la versión difundida por Teherán, las fuerzas iraníes efectuaron disparos de advertencia y evitaron que los buques continuaran sus recorridos hasta que modificaron el rumbo.

    La Guardia Revolucionaria sostiene que las embarcaciones deben circular exclusivamente por las rutas definidas por Irán y ha advertido que desviarse hacia otros corredores supone exponerse a acciones de sus fuerzas navales.

    Tráfico marítimo en niveles mínimos

    La tensión y los ataques contra embarcaciones comerciales han reducido drásticamente el tránsito por el estrecho de Ormuz.

    Datos de MarineTraffic reportaron seis cruces confirmados el jueves, un 60% menos que durante la jornada anterior, y señalaron que cinco de esas embarcaciones utilizaron el corredor definido unilateralmente por Irán. En cambio, cifras preliminares de Kpler —empresa de análisis de datos y rastreo de buques mercantes— contabilizaron tres tránsitos diarios entre el 22 y el 24 de julio.

    La Organización Marítima Internacional ha condenado los ataques contra buques comerciales y advertido que la crisis mantiene en riesgo a las tripulaciones que permanecen atrapadas en el golfo Pérsico. El organismo llamó a evitar tránsitos que expongan innecesariamente a los trabajadores marítimos mientras no existan condiciones de seguridad.

    El estrecho de Ormuz ha registrado durante las últimas semanas ataques contra petroleros, intercambios de fuego y amenazas de nuevas represalias. La escalada llevó a Reino Unido, Francia y Alemania a condenar los ataques iraníes contra la navegación comercial y a solicitar la reanudación de las negociaciones.

    Petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz. Imagen referencial.

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