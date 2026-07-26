Carabineros indaga hallazgo de persona fallecida en Barrio Franklin

Una persona fue encontrada sin vida durante la mañana de este domingo en el Barrio Franklin, ubicado en Santiago.

De acuerdo con la mayor Carola Sepúlveda, de la cuarta comisaría de Santiago, al tomar conocimiento de los hechos contactaron al Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias para el personal de Carabineros y para la Sección de Investigación Policial (SIP).

“Al momento no mantenemos la identificación de la persona, como tampoco las causas de su fallecimiento. De acuerdo a las declaraciones de las personas que transitan por acá, es una persona que se mantendría en situación de calle”, detalló la funcionaria.

Por el momento continúa siendo materia de investigación si es que el difunto cuenta con alguna lesión atribuible a terceros.

NOTICIA EN DESARROLLO...