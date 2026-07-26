Detienen y ordenan el ingreso a prisión de Nelson Haase Mazzei, exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó este sábado 25 de julio el ingreso a prisión del exmilitar Nelson Haase Mazzei, condenado por su responsabilidad en los secuestros y homicidios del cantautor Víctor Jara y del entonces director nacional de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

La resolución dispone el cumplimiento efectivo de la sentencia definitiva dictada en su contra, luego de que el condenado permaneciera prófugo de la justicia y fuera detenido durante la jornada de este sábado.

Haase Mazzei fue sentenciado a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios calificados de ambas víctimas y a 10 años y un día de presidio como autor de los secuestros calificados, penas que suman 25 años y un día de cárcel.

Una condena definitiva

La causa corresponde a uno de los procesos más emblemáticos por violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

De acuerdo con la sentencia definitiva de la Corte Suprema, Víctor Jara y Littré Quiroga fueron detenidos, trasladados al entonces Estadio Chile -actual Estadio Víctor Jara- y separados del resto de los prisioneros debido a su notoriedad pública. Durante su cautiverio fueron sometidos a constantes agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutados.

El máximo tribunal estableció la responsabilidad penal de siete exintegrantes del Ejército como autores de ambos homicidios y de los secuestros calificados, confirmando en agosto de 2023 las condenas impuestas en segunda instancia.

Entre ellos figura Nelson Haase Mazzei, junto a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, mientras que Rolando Melo Silva fue condenado como encubridor.

Permanecía prófugo

Tras conocerse el fallo definitivo de la Corte Suprema en 2023, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena, permaneciendo prófugo durante un prolongado período. En ese entonces, otro de los condenados, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando efectivos policiales acudieron a notificarlo de la sentencia.

Con la orden dictada este sábado por la ministra Paola Plaza, el exoficial deberá ingresar a cumplir la pena privativa de libertad impuesta por la justicia chilena por los crímenes perpetrados hace más de cinco décadas.