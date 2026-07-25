Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso meteorológico por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, debido a una condición de inestabilidad atmosférica.

El organismo indicó que el fenómeno se extenderá desde la tarde hasta la noche del domingo 26 de julio y estará asociado a la probabilidad de intensos vientos locales, de carácter arrachado y con características tornádicas.

Zonas afectadas

Según el aviso de la DMC, las áreas que podrían verse afectadas corresponden a:

Región de Los Ríos: litoral, cordillera de la costa y valle.

Región de Los Lagos: litoral, cordillera de la costa y valle.

En todas estas zonas existe probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas tornádicas durante la jornada del domingo.

Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica explicó que un aviso meteorológico corresponde al pronóstico de fenómenos de severidad moderada, potencialmente riesgosos, por lo que recomendó a la población mantenerse informada, especialmente si realizará actividades expuestas a las condiciones del tiempo.

Asimismo, recordó que una alerta meteorológica implica fenómenos de severidad fuerte con probabilidad de generar riesgos para las personas, mientras que una alarma meteorológica se emite cuando se esperan eventos de intensidad extrema, con alto potencial de provocar daños materiales y poner en riesgo la vida de la población.

La DMC llamó a seguir la evolución de las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales y atender las recomendaciones que emitan las autoridades ante el desarrollo del sistema frontal.