SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo

    El Presidente de Estados Unidos responsabilizó a Teherán por la ofensiva de los rebeldes hutíes y advirtió que responderá con un “gran castigo militar”. El ataque elevó la tensión en Medio Oriente y reavivó el conflicto en Yemen.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer un “gran castigo militar” a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen, luego de que el grupo reivindicara un ataque contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

    Según los hutíes, los buques fueron atacados como parte de una ofensiva para bloquear las exportaciones de petróleo saudíes. La acción amplía la crisis desde el estrecho de Ormuz hacia el mar Rojo, poniendo bajo presión dos de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de crudo.

    Trump aseguró que Irán será considerado responsable de cualquier nuevo ataque perpetrado por los hutíes y advirtió que Washington responderá con fuerza si continúan las agresiones. No obstante, el mandatario dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática al conflicto.

    Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo. En la imagen, soldado hutíes de Yemen.

    De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Teherán habría enviado equipamiento militar, incluidos misiles, a los hutíes para reforzar sus capacidades. Irán, sin embargo, niega dirigir las operaciones del grupo y sostiene que este actúa de manera independiente.

    En paralelo, fuerzas respaldadas por Arabia Saudita lanzaron bombardeos contra posiciones hutíes en Yemen, mientras el movimiento rebelde anunció una “guerra económica” y amenazó con mantener sus ataques contra instalaciones petroleras saudíes.

    Más sobre:Donald TrumpMediio OrienteMar RojoArabia SauditaAtaqueEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes valora fórmula de compensación a municipios por contribuciones y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición

    Rescatan en buenas condiciones a los 23 trabajadores restantes que estaban aislados en Pascua Lama

    UDI presenta “Agenda Mártires de Chile” con medidas para fortalecer apoyo a familias de carabineros fallecidos

    Minsal refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos en América y récord en Estados Unidos

    Minsal encabeza operativo de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A para bomberos en la RM tras el sistema frontal

    Incendio en residencia de menores en Hualpén: una vivienda quedó destruida

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    2.
    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    3.
    Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional

    Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional

    4.
    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    5.
    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Desbordes valora fórmula de compensación a municipios por contribuciones y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición
    Chile

    Desbordes valora fórmula de compensación a municipios por contribuciones y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición

    Rescatan en buenas condiciones a los 23 trabajadores restantes que estaban aislados en Pascua Lama

    UDI presenta “Agenda Mártires de Chile” con medidas para fortalecer apoyo a familias de carabineros fallecidos

    Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes
    Negocios

    Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes

    Cinemark se acerca a cifras prepandemia y opina sobre el streaming: “Hay espacio para que ambos formatos convivan”

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Terremoto en el Real Madrid: Vinicius es tentado por el Arsenal tras su frustrada renovación con el cuadro español
    El Deportivo

    Terremoto en el Real Madrid: Vinicius es tentado por el Arsenal tras su frustrada renovación con el cuadro español

    De desconocido a estrella mundial: la vuelta larga de Vozinha, la figura de Cabo Verde que desembarca en Colo Colo

    Joaquín Niemann recorta distancia, pero continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Reino Unido

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo
    Mundo

    Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula

    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños