Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer un “gran castigo militar” a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen, luego de que el grupo reivindicara un ataque contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según los hutíes, los buques fueron atacados como parte de una ofensiva para bloquear las exportaciones de petróleo saudíes. La acción amplía la crisis desde el estrecho de Ormuz hacia el mar Rojo, poniendo bajo presión dos de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de crudo.

Trump aseguró que Irán será considerado responsable de cualquier nuevo ataque perpetrado por los hutíes y advirtió que Washington responderá con fuerza si continúan las agresiones. No obstante, el mandatario dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática al conflicto.

Trump amenaza con castigar a Irán tras ataque hutí contra petroleros saudíes en el mar Rojo. En la imagen, soldado hutíes de Yemen.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Teherán habría enviado equipamiento militar, incluidos misiles, a los hutíes para reforzar sus capacidades. Irán, sin embargo, niega dirigir las operaciones del grupo y sostiene que este actúa de manera independiente.

En paralelo, fuerzas respaldadas por Arabia Saudita lanzaron bombardeos contra posiciones hutíes en Yemen, mientras el movimiento rebelde anunció una “guerra económica” y amenazó con mantener sus ataques contra instalaciones petroleras saudíes.