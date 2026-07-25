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    Joaquín Niemann recorta distancia, pero continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Reino Unido

    El talagantino completó la jornada de este sábado con una tarjeta de -4 y selló un acumulado de -3, ubicándose muy distante de los primeros lugares de la competencia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Joaquín Niemann repuntó en el LIV Golf de Reino Unido, pero no fue suficiente. El chileno completó la penúltima jornada tras realizar 70 golpes y completar una tarjeta de -4. A falta de un día de competencia, tiene una papeleta acumulada de -3 y se ubicó como T28.

    El talagantino llegó como campeón vigente al JCB Golf and Country Club. Sin embargo, ha estado lejos de su mejor nivel y ha mantenido una actuación irregular. Este sábado fue su mejor día después de dos jornadas dispares. Logro dos birdies y no tuvo bogeys.

    Niemann saltó al césped británico en el hoyo 14, lejos de los líderes. Tuvo un comienzo regular, manteniéndose bajo par. No obstante, eso mismo lo privó de recortar distancia con los golfistas ubicados en la parte alta.

    Su primer descuento recién llegó en la tercera bandera. Automáticamente, lo acompañó con otro birdie en la cuarta, justo en el cierre de la primera mitad de su recorrido. Parecía ser un punto de inflexión para su jornada.

    Por otro lado, cuando parecía estancarse nuevamente, cerró su participación con otro dos aciertos, en los hoyos 11 y 12. Esto le permitió escalar posiciones, pero no las necesarias para meterse en la pelea por el título. Niemann cerró como T25, con una papeleta acumulada de -3.

    En la cima, en tanto, los líderes estuvieron intratables. El australiano Lucas Herbert afrontará la última jornada como puntero y gran favorito para quedarse con el certamen británico, con una tarjeta total de -20. Mientras que el estadounidense Bryson DeChambeau, con -17, y el inglés Tyrrell Hatton lo siguen, con -15, se instalaron como escoltas.

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIV Golf de Reino UnidoJoaquín Niemann

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