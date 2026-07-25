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    Selección de Japón es la primera en llegar a Chile para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    El combinado nipón, uno de los grandes favoritos del certamen, ya se encuentra en el país para iniciar una gira de amistosos preparatorios.

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    El Deportivo
    La selección japonesa fue la primera en llegar a Chile para el Mundial de Vóleibol femenino Sub 17.

    La cuenta regresiva para el inicio del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entró en su fase final. Este sábado 25 de julio, la selección de Japón se convirtió en la primera delegación internacional en aterrizar en suelo chileno, marcando el inicio formal de los preparativos para este evento deportivo de clase mundial.

    Se trata de la primera de las 23 selecciones que formarán parte del torneo junto a Chile, competencia que se desarrollará entre el 6 y el 16 de agosto de 2026 en Ñuñoa, San Felipe y Los Andes.

    Japón llega a Chile con el estatus de potencia mundial y como una de las escuadras a seguir en el Grupo C. Esta zona tendrá como escenario principal el Centro de Deportes de Contacto, ubicado en el Parque Estadio Nacional en Ñuñoa, donde las asiáticas deberán enfrentar a representantes de alto nivel como Brasil, Argentina, Polonia, Croacia y España, en lo que promete ser uno de los grupos más disputados del torneo.

    La decisión de la delegación japonesa de arribar con antelación responde a un plan de adaptación integral. Además de la aclimatación al huso horario y las condiciones locales, el equipo nipón busca rodaje competitivo a través de una serie de encuentros preparatorios que se realizarán en Temuco y Copiapó. Este intercambio deportivo en los días previos al inicio del torneo será fundamental para que el cuerpo técnico afine sus piezas tácticas antes de saltar a la cancha en el debut.

    Chile, por su parte, lidera el Grupo A junto a Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa. Las entradas pueden adquirirse en TicketPro.

    Más sobre:VóleibolPolideportivoMundial de Vóleibol Femenino Sub 17Selección ChilenaMundial de Vóleibol Sub 17Federación de VóleibolFevochi

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