PDI localiza en Alto del Carmen a tres personas buscadas por presunta desgracia tras sistema frontal

En el contexto de diligencias para ubicar personas desaparecidas tras la emergencia que representó el sistema frontal, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró a tres personas cuyo paradero era desconocido en la comuna Alto del Carmen, en la Región de Atacama.

Mediante un sobrevuelo con un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile y con información aportada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), fueron localizados los tres crianceros en el sector cordillerano de Quebrada Conay. Su búsqueda emanó de una orden para investigar por presunta desgracia, proveniente de la Fiscalía Local de Vallenar.

El prefecto inspector Patricio Barrios, jefe de la Región Policial de Atacama, destacó que “las diligencias tuvieron resultados positivos”, y que todos los crianceros se encontraban en buenas condiciones de salud.

El uniformado añadió que “por decisión propia, optaron por permanecer en el lugar donde fueron encontrados, ya que estaban al cuidado de animales para proveerlos de alimentación y agua. En ese sentido, se efectuaron inmediatamente las coordinaciones para la entrega diaria de suministros a estas personas al mantener la ubicación exacta del lugar, así como también para efectos de cualquier eventualidad por las inclemencias del tiempo que puedan afectar la zona”.