Codina y violencia en el Instituto Nacional: “Es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov”

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, condenó este sábado los hechos de violencia ocurridos el viernes en el Instituto Nacional.

Y es que esa jornada, entre ocho y diez estudiantes del recinto educacional bicentenario vestidos con overoles blancos atacaron a funcionarios policiales con bombas molotov.

La acción de carabineros terminó con la captura de dos de ellos, que terminaron preventivamente con arresto domiciliario nocturno durante el transcurso de la investigación.

“ Nosotros condenamos rotundamente lo que vimos ayer , esto de que los overoles blancos incluso no tengan ningún empacho en estar poniendo en riesgo a menores de edad, como se nota claramente en estas imágenes, nos parece que es también una señal clara a la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía entienda que cuando estamos firme enfrentando a estas personas y tratando que sean condenadas, a pesar de que sean menores de edad, es porque en realidad estamos viendo comportamientos que son delictuales”, enfatizó la autoridad regional en una entrevista con Meganoticias.

El delegado presidencial enfatizó que están apoyando las investigaciones por parte del Ministerio Público para no solo localizar a los menores de edad responsables, sino que también capturar a los adultos que convencerían a los estudiantes a cometer estos actos.

“Esperamos que el Ministerio Público logre las condenas y, sobre todo también, como te digo, ver si hay adultos implicados, porque todo lo que hemos visto y lo que se ha investigado muestra que habría también adultos que son quienes están movilizando y manipulando a los menores en este tipo de conductas”, enfatizó Codina.

Prensa Carabineros de Chile

Para ello, detalla que durante estos cuatro meses han desarrollado coordinaciones con el Ministerio Público, el SLEP Santiago Centro y la rectora del Instituto Nacional para lograr progresar en las detenciones de los involucrados.

“Nos parece crucial aquí cumplir con lo que el Presidente ha pedido, que se dé con los responsables, que se condenen a los responsables y que volvamos a hacer de la educación pública ese faro importante de oportunidades para el país”, explicó.

“Queremos que el Instituto Nacional vuelva a ser esa casa de estudios que es referente y no como hoy día, que tú ves que se ha caído del ranking y ya no figura ni siquiera entre los mejores establecimientos de educación del país. ¿Y por qué? Porque estas personas, que uno ve allá afuera, condenan a quienes están adentro. ¿Qué hacen? Siembran el miedo. Nadie los quiere denunciar al interior", añadió sobre lo que espera para el Instituto Nacional.

Por ello, también hizo un llamado a apoyar las modificaciones respecto a la legislación sobre menores de edad por parte del Ministerio de Educación y de Seguridad en el Congreso Nacional.

“La discusión en el Congreso se va a tratar de politizar y se va a tratar de llevar a otros ámbitos y van a tratar de esconder bajo la alfombra estas acciones violentas, justamente para que el debate parezca que en realidad está inspirado en grandes ideales, cuando en realidad es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov, lo que hay es un delincuente , y eso hay que entenderlo una vez por todas”, señaló Codina.

Para de inmediato hacer el siguiente llamado: “Este es un llamado a quienes quieren legislar para poder condenar a estos menores de edad, pero que están haciendo actos delictivos, a que se establezcan las leyes necesarias para no seguir permitiendo lo que se ha normalizado en nuestro país año tras año durante la última década, que es la impunidad”.