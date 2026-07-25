SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Codina y violencia en el Instituto Nacional: “Es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov”

    El delegado presidencial además de condenar los hechos, realizó un llamado al Congreso Nacional para "que se establezcan las leyes necesarias para no seguir permitiendo lo que se ha normalizado en nuestro país año tras año durante la última década, que es la impunidad".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    22-07-2026 GERMAN CODINA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, condenó este sábado los hechos de violencia ocurridos el viernes en el Instituto Nacional.

    Y es que esa jornada, entre ocho y diez estudiantes del recinto educacional bicentenario vestidos con overoles blancos atacaron a funcionarios policiales con bombas molotov.

    La acción de carabineros terminó con la captura de dos de ellos, que terminaron preventivamente con arresto domiciliario nocturno durante el transcurso de la investigación.

    Nosotros condenamos rotundamente lo que vimos ayer, esto de que los overoles blancos incluso no tengan ningún empacho en estar poniendo en riesgo a menores de edad, como se nota claramente en estas imágenes, nos parece que es también una señal clara a la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía entienda que cuando estamos firme enfrentando a estas personas y tratando que sean condenadas, a pesar de que sean menores de edad, es porque en realidad estamos viendo comportamientos que son delictuales”, enfatizó la autoridad regional en una entrevista con Meganoticias.

    El delegado presidencial enfatizó que están apoyando las investigaciones por parte del Ministerio Público para no solo localizar a los menores de edad responsables, sino que también capturar a los adultos que convencerían a los estudiantes a cometer estos actos.

    Esperamos que el Ministerio Público logre las condenas y, sobre todo también, como te digo, ver si hay adultos implicados, porque todo lo que hemos visto y lo que se ha investigado muestra que habría también adultos que son quienes están movilizando y manipulando a los menores en este tipo de conductas”, enfatizó Codina.

    Prensa Carabineros de Chile

    Para ello, detalla que durante estos cuatro meses han desarrollado coordinaciones con el Ministerio Público, el SLEP Santiago Centro y la rectora del Instituto Nacional para lograr progresar en las detenciones de los involucrados.

    “Nos parece crucial aquí cumplir con lo que el Presidente ha pedido, que se dé con los responsables, que se condenen a los responsables y que volvamos a hacer de la educación pública ese faro importante de oportunidades para el país”, explicó.

    Queremos que el Instituto Nacional vuelva a ser esa casa de estudios que es referente y no como hoy día, que tú ves que se ha caído del ranking y ya no figura ni siquiera entre los mejores establecimientos de educación del país. ¿Y por qué? Porque estas personas, que uno ve allá afuera, condenan a quienes están adentro. ¿Qué hacen? Siembran el miedo. Nadie los quiere denunciar al interior", añadió sobre lo que espera para el Instituto Nacional.

    Por ello, también hizo un llamado a apoyar las modificaciones respecto a la legislación sobre menores de edad por parte del Ministerio de Educación y de Seguridad en el Congreso Nacional.

    La discusión en el Congreso se va a tratar de politizar y se va a tratar de llevar a otros ámbitos y van a tratar de esconder bajo la alfombra estas acciones violentas, justamente para que el debate parezca que en realidad está inspirado en grandes ideales, cuando en realidad es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov, lo que hay es un delincuente, y eso hay que entenderlo una vez por todas”, señaló Codina.

    Para de inmediato hacer el siguiente llamado: “Este es un llamado a quienes quieren legislar para poder condenar a estos menores de edad, pero que están haciendo actos delictivos, a que se establezcan las leyes necesarias para no seguir permitiendo lo que se ha normalizado en nuestro país año tras año durante la última década, que es la impunidad”.

    Lee también:

    Más sobre:Instituto NacionalGermán CodinaBombas molotovMenor de edadAdolescente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI localiza en Alto del Carmen a tres personas buscadas por presunta desgracia tras sistema frontal

    Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    Red de explotación sexual en Calama fue desarticulada por la PDI y Fiscalía

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula

    Lo más leído

    1.
    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    2.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    3.
    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    4.
    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    5.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    6.
    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos
    Chile

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    PDI localiza en Alto del Carmen a tres personas buscadas por presunta desgracia tras sistema frontal

    Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile
    Negocios

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Joaquín Niemann recorta distancia, pero continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Reino Unido
    El Deportivo

    Joaquín Niemann recorta distancia, pero continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Reino Unido

    Selección de Japón es la primera en llegar a Chile para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    El remo vikingo llegó para quedarse: Haaland se luce con la celebración noruega en el matrimonio del italiano Donnarumma

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula
    Mundo

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula

    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria

    Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños