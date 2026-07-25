Decretan arresto domiciliario nocturno para los dos adolescentes detenidos por lanzar molotovs durante desórdenes en el Instituto Nacional

Decretan arresto domiciliario nocturno para los dos estudiantes del Instituto Nacional detenidos por lanzar molotovs

Fue este viernes que carabineros del OS-9 y de COP lograron la detención de dos estudiantes del Instituto Nacional que estaban lanzando bombas molotov en contra de funcionarios policiales.

Según detallaron desde Carabineros, entre ocho y diez estudiantes del establecimiento educacional participaron del hecho, en el que un vehículo particular resultó dañado. En el automóvil habían dos menores de edad que terminaron sin lesiones.

Su formalización se desarrolló durante la tarde de esa misma jornada. La Fiscalía Centro Norte les imputó los delitos de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes en la vía pública.

El tribunal aceptó lo señalado por el Ministerio Público y estableció cautelares para los adolescentes de 16 y 17 años: arresto domiciliario nocturno y sujeción al Servicio de Reinserción Social Juvenil .

Se decretó un plazo para la investigación de setenta días.