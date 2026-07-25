Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos
La amenaza del uniformado está inserta en hostilidades intercambiadas por ambos países en guerra, con 13 noches consecutivas de agresiones desde Washington a Teherán.
El general iraní Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya (KACHQ), anunció un nuevo tipo de represalias vengativas frente a ofensivas norteamericanas.
Básicamente, advirtió que cada ciudadano de Irán asesinado en ataques americanos tendrá como respuesta la muerte de un miembro del servicio de Estados Unidos, según consignó la agencia Tasnim.
Estas declaraciones se enmarcan en una nueva oleada de arremetidas de EE.UU. contra “objetivos militares” de Teherán, con 13 noches consecutivas de ataques producidos en medio de hostilidades entre ambos países.
De acuerdo con la agencia estatal Irna, cuatro personas fallecieron y cinco quedaron heridas tras las agresiones norteamericanas.
En este contexto, Abdollahi señaló que “la regla cuya viabilidad operacional hemos previamente probado al enemigo se ha, desde este momento en adelante, convertido en la ecuación definitiva y oficialmente declarada rigiendo el campo de batalla: por cada orgulloso ciudadano de la República Islámica de Irán que sea martirizado, un miembro del servicio americano será enviado al infierno”.
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