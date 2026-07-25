Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

Comandante del ejército iraní anunció nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

El general iraní Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya (KACHQ), anunció un nuevo tipo de represalias vengativas frente a ofensivas norteamericanas.

Básicamente, advirtió que cada ciudadano de Irán asesinado en ataques americanos tendrá como respuesta la muerte de un miembro del servicio de Estados Unidos, según consignó la agencia Tasnim.

Estas declaraciones se enmarcan en una nueva oleada de arremetidas de EE.UU. contra “objetivos militares” de Teherán, con 13 noches consecutivas de ataques producidos en medio de hostilidades entre ambos países.

De acuerdo con la agencia estatal Irna, cuatro personas fallecieron y cinco quedaron heridas tras las agresiones norteamericanas.