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    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria

    El accidente ocurrió en la carretera que une Damasco con Deir al Zor. Uno de los vehículos transportaba integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria

    Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado luego de la colisión entre dos buses de pasajeros en la carretera que conecta Damasco con la provincia oriental de Deir al Zor, en Siria.

    De acuerdo con el Ministerio de Salud sirio, el accidente involucró un bus que transportaba a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna y otro vehículo de pasajeros civiles. La agencia estatal SANA señaló que el impacto se produjo en ese corredor vial, una de las principales rutas que conectan el centro y el este del país.

    Tras el choque, equipos de emergencia y personal sanitario acudieron al lugar para asistir a los sobrevivientes, mientras helicópteros militares participaron en las labores de evacuación de heridos hacia centros asistenciales.

    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria. Imagen referencial.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente y señalaron que las circunstancias de la colisión permanecen bajo investigación.

    El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las instituciones competentes movilizar todos los recursos necesarios para atender a los heridos y apoyar las labores de respuesta tras la tragedia.

    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria. En la imagen, presidente de Siria. Instagram
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