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    Política

    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    La exministra Karla Rubilar cuestionó el diseño político del gobierno y sostuvo que José Antonio Kast optó inicialmente por un gabinete técnico, con escasa experiencia partidaria. También advirtió sobre el poder del segundo piso y la limitada influencia que habría tenido la exvocera Mara Sedini en la toma de decisiones.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Rubilar apunta a Kast por crisis de su exvocera: “La responsabilidad de elegir el tono y el estilo es del Presidente”

    La exvocera de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, afirmó que la controversia generada por la entrevista de la exministra Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, no puede analizarse únicamente desde su desempeño individual, sino también desde el diseño del gabinete definido por el Presidente José Antonio Kast.

    En entrevista con CHV, Rubilar sostuvo que la administración muestra una tensión entre una estructura integrada por independientes y técnicos y la necesidad de contar con figuras con experiencia política para gestionar conflictos, negociar con el Congreso y enfrentar episodios complejos.

    “Cuando se tiene más política se va mejor y cuando se tiene menos política se enreda un poquito el proceso”, señaló. En ese sentido, comparó la situación con los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que inicialmente privilegiaron figuras alejadas de la política tradicional y posteriormente incorporaron dirigentes con mayor trayectoria.

    La responsabilidad de elegir el tono y el estilo es del Presidente. En la imagen, Mara Sedini.

    Respecto de la exvocera Mara Sedini, Rubilar recordó que Kast y su equipo conocían su estilo antes de nombrarla, debido a su participación en la campaña presidencial y posteriormente en la Oficina del Presidente Electo.

    “¿De quién es la responsabilidad de elegir el tono, el estilo y la forma de la vocería de gobierno? Del Presidente de la República, don José Antonio Kast”, afirmó. “¿Qué quería el Presidente cuando eligió a su vocera de Gobierno?”, cuestionó.

    La exministra planteó que, si Kast buscaba una vocería dura y confrontacional, la elección era coherente con el perfil conocido de la exsecretaria de Estado. Sin embargo, sostuvo que el problema habría surgido cuando posteriormente se le pidió moderar su estilo y actuar de una manera distinta.

    “¿Por qué, si hicimos un pacto y esto soy yo, me terminaron pidiendo ser otra persona? ¿Por qué me eligieron, entonces?”, expresó Rubilar al interpretar la desilusión manifestada por la exvocera.

    La responsabilidad de elegir el tono y el estilo es del Presidente JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Críticas al diseño del segundo piso

    Rubilar también cuestionó la estructura interna de La Moneda y aseguró que la entonces ministra habría tenido poco poder, influencia y acceso directo al Mandatario, pese a que tradicionalmente el titular de la Segegob forma parte central del comité político.

    Según explicó, las decisiones habrían sido adoptadas por Kast junto con integrantes del segundo piso y luego comunicadas a la vocera para que las transmitiera públicamente. “Eso es muy difícil”, advirtió.

    Finalmente, sostuvo que es responsabilidad del Presidente resolver los conflictos entre sus colaboradores y garantizar una adecuada coordinación: “Siempre es el Presidente el que tiene que poner los paños fríos y decirles: ustedes son parte del mismo equipo”.

    A juicio de Rubilar, la experiencia revelada por la exministra constituye una advertencia para Kast sobre una dinámica interna que debería corregirse. “Este poderoso segundo piso [...] es una mala dinámica y debe cambiar”, concluyó.

    La responsabilidad de elegir el tono y el estilo es del Presidente. En la imagen, José Antonio Kast. Andres Pina
    Más sobre:Karla RubilarMara SediniVocera de GobiernoGobiernoLa MonedaJosé Antonio Kast

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