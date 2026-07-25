El Partido Liberal de Brasil (PL) proclamó este sábado al senador Flávio Bolsonaro como su candidato para las elecciones presidenciales de octubre, en las que buscará impedir la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La oficialización se realizó durante una convención partidaria en un recinto anexo al estadio Pacaembu, en São Paulo, ante más de mil simpatizantes y dirigentes políticos, donde incluso llegó el mandatario argentino, Javier Milei.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, aseguró que “Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino”.

El senador, de 45 años, se enfrentará a Lula, quien a sus 80 años buscará un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Flávio Bolsonaro aún no ha anunciado quién integrará su fórmula como candidato a la vicepresidencia.

El heredero político de Jair Bolsonaro

Flávio fue ungido como sucesor político por su padre luego de que el exmandatario quedara inhabilitado para competir electoralmente. Jair Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por su responsabilidad en una trama para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

La Corte Suprema también prohibió recientemente que Flávio visite a su padre durante tres meses, en el marco de las restricciones impuestas al exmandatario por el uso directo o indirecto de redes sociales con fines políticos y electorales.

Durante la convención, los adherentes utilizaron camisetas verdes y amarillas de la selección brasileña, símbolos adoptados por el bolsonarismo. En el lugar también se instalaron carteles con mensajes alusivos a “las familias”, “los niños” y “la libertad”, además de otros que calificaban a Jair Bolsonaro como víctima de “censura”.

Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula. Imagen referencial. Wagner Meier

La candidatura de Flávio Bolsonaro llega en un escenario electoral estrecho, aunque marcado por una caída en su respaldo durante las últimas semanas.

Según una encuesta de Datafolha divulgada este viernes, Lula obtendría un 48% de las preferencias frente al 43% del candidato del PL en una eventual segunda vuelta. Meses atrás, Flávio había logrado empatar al actual mandatario luego de recortar una diferencia de 15 puntos.

El senador ha enfrentado cuestionamientos por su relación con el banquero Daniel Vorcaro, detenido por un presunto fraude financiero. En mayo, Intercept Brasil reveló mensajes en los que Flávio solicitaba dinero para financiar una película sobre su padre. La Corte Suprema ordenó investigar los aportes vinculados al proyecto audiovisual.

También protagonizó una disputa familiar con su madrastra, Michelle Bolsonaro, quien lo acusó públicamente de haberla humillado y maltratado durante una conversación telefónica. El senador difundió posteriormente un video para disculparse, gesto que fue aceptado por la exprimera dama.

La campaña presidencial estará atravesada, además, por las tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos. Lula ha acusado a su rival de actuar como un “traidor” por respaldar medidas impulsadas desde Washington contra el país, mientras Flávio pidió al gobierno de Donald Trump postergar nuevos aranceles hasta después de las elecciones.