Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

Personal de Bomberos acudió hasta un local comercial en la comuna de Providencia para combatir un incendio producido por una explosión de gas, la que dejó a dos personas heridas.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y equipos municipales llegaron también al local de comida rápida, ubicado en la calle Bellavista frente a la Clínica Santa María, para atender a los lesionados.

Según información preliminar entregada por la municipalidad de Providencia, se trataría de una explosión causada por la acumulación de gas tras una “mala manipulación del cilindro de gas mientras se realizaba el reemplazo de este".

En ese sentido, el municipio comunicó que no hubo daños estructurales del local, ni propagación de gas en el lugar. Incluso, señalaron que la misma empresa de gas que se mantenían en el lugar realizó el corte de gas de inmediato.