SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

    El municipio comunicó que no hubo daños estructurales del local, ni propagación de gas en el lugar.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

    Personal de Bomberos acudió hasta un local comercial en la comuna de Providencia para combatir un incendio producido por una explosión de gas, la que dejó a dos personas heridas.

    Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y equipos municipales llegaron también al local de comida rápida, ubicado en la calle Bellavista frente a la Clínica Santa María, para atender a los lesionados.

    Según información preliminar entregada por la municipalidad de Providencia, se trataría de una explosión causada por la acumulación de gas tras una “mala manipulación del cilindro de gas mientras se realizaba el reemplazo de este".

    En ese sentido, el municipio comunicó que no hubo daños estructurales del local, ni propagación de gas en el lugar. Incluso, señalaron que la misma empresa de gas que se mantenían en el lugar realizó el corte de gas de inmediato.

    Lee también:

    Más sobre:IncendioGasProvidenciaRegión MetropolitanaBomberosSAMU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    Codina y violencia en el Instituto Nacional: “Es evidente que no hay ningún gran ideal detrás de alguien que tira una molotov”

    Red de explotación sexual en Calama fue desarticulada por la PDI y Fiscalía

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula

    Canciller concluye gira en el Sudeste Asiático tras sellar acuerdo con Filipinas e iniciar negociaciones con Bangladesh

    Lo más leído

    1.
    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    2.
    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    3.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    4.
    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    5.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    6.
    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI localiza en Alto del Carmen a tres personas buscadas por presunta desgracia tras sistema frontal
    Chile

    PDI localiza en Alto del Carmen a tres personas buscadas por presunta desgracia tras sistema frontal

    Reportan dos personas lesionadas por incendio tras explosión de gas en local de Providencia

    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil
    Negocios

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

    La paradoja de la invariabilidad tributaria ante el TC

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Selección de Japón es la primera en llegar a Chile para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17
    El Deportivo

    Selección de Japón es la primera en llegar a Chile para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    El remo vikingo llegó para quedarse: Haaland se luce con la celebración noruega en el matrimonio del italiano Donnarumma

    La contradicción de Colo Colo que advierte Claudio Bravo y que cobra más fuerza con la llegada de Vozinha

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula
    Mundo

    Partido Liberal de Brasil proclama a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para enfrentar a Lula

    Al menos 35 muertos y 30 heridos deja choque entre dos buses en Siria

    Comandante del ejército iraní anunció una nueva ecuación de represalias para Estados Unidos

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños