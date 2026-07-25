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    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    La víctima fue encontrada durante la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 824, al norte de Copiapó. El Ministerio Público instruyó peritajes de Carabineros para identificar a la persona y establecer la dinámica del hecho.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    La Fiscalía de Atacama instruyó una serie de diligencias investigativas luego de que durante la mañana de este sábado fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la Ruta 5 Norte, al norte de la ciudad de Copiapó.

    De acuerdo con lo informado por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, la alerta fue recibida alrededor de las 09.50 horas, cuando conductores que transitaban por la vía dieron aviso de la presencia de una persona fallecida en el kilómetro 824 de la ruta.

    Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida, las que, preliminarmente, se habrían producido tras un atropello.

    Hallan cuerpo de un hombre en la Ruta 5 Norte y Fiscalía ordena diligencias para esclarecer su muerte

    Frente a esta situación, la Fiscalía dispuso la concurrencia de Labocar para identificar a la víctima mediante huellas dactilares, de la SEBV para realizar diligencias destinadas a ubicar el vehículo involucrado y de la SIAT para establecer la dinámica del accidente.

    Asimismo, se solicitó la presencia del Servicio Médico Legal (SML) para el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. Una vez determinada la identidad de la víctima, sus restos serán entregados a sus familiares.

    Más sobre:CopiapóRuta 5 NorteFallecidoMuerteFiscalíaAtacama

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