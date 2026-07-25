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    Cinemark se acerca a cifras prepandemia y opina sobre el streaming: “Hay espacio para que ambos formatos convivan”

    La nueva gerenta general de la cadena en Chile, Karina Ventura, señala que el desafío de la industria es convivir de la mejor manera con las plataformas. Cinemark cuenta con 22 ubicaciones a lo largo del país, de las cuales nueve se encuentran en la RM. Con esto, según los datos de la matriz de la cadena, tiene una participación de mercado de 37%, y su mayor competencia es Cinépolis, que concentra el 43%.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    14/10/2025 - ANITA ZUÑIGA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “El cine está más vivo que nunca”. Esa es la apreciación de la nueva gerenta general de Cinemark en Chile, Karina Ventura. La ejecutiva lleva 16 años en la compañía y hasta abril de este año se desempeñaba como gerenta comercial. Ahora, desde su nuevo cargo, enfatiza en cómo la gente ha vuelto a ir al cine, pese al auge de las plataformas de streaming.

    En 2025 Cinemark “tuvo un buen año. La asistencia se va recuperando y se acerca a las cifras prepandemia. Falta un poco, y este 2026 la asistencia va un poquito más alta que el año pasado”, cuenta Ventura.

    Por lo mismo, ya este año hay expectativas de recuperación total, considerando que aún quedan estrenos relevantes en el actual segundo semestre. La gerente general de Cinemark indica que, a la fecha, la facturación va un 5% más alta que en 2025, a pesar del escenario competitivo con las plataformas de streaming.

    “Hay mucha gente que se cuestiona ‘¿y el streaming, las plataformas?’. Yo creo que el público quiere ir al cine: ver una película, vivir la experiencia. No quita que pueda haber plataformas. De hecho, compartimos el espectador. Yo creo que es el mismo público que ve streaming y que también ve cine. Y la gente así lo está demostrando", menciona Ventura.

    “A veces hay un esteno que puede marcar récord de asistencia y eso quiere decir que la gente sigue prefiriendo el cine. Hay espacio para que ambos formatos convivan”, añade.

    “Yo creo que el mayor desafío de la industria es seguir demostrando que la experiencia cinematográfica no se pierde, la gente la pide y la busca. El desafío es convivir con las plataformas de la mejor forma posible y encontrar la forma de que ambos vayamos creciendo”, afirma la ejecutiva.

    Ventura estima que si bien hay estrenos propios de las plataformas de streaming que no pasan primero por las salas, “el futuro está en que incluso ellos mismos prefieran el cine también. Que tengan sus estrenos en cine para que después se vayan a sus plataformas. Los grandes estudios se dieron cuenta de que un estreno quizás podía tener mejores resultados en cine que en sus plataformas. Y eso quedó demostrado”, manifiesta.

    La presencia en Chile

    Actualmente Cinemark cuenta con 22 ubicaciones a lo largo del país, de las cuales nueve se encuentran en la Región Metropolitana y 13 en el resto de las regiones. Con esto, según los datos de la matriz de la cadena, tiene una participación de mercado de 37% en Chile, y su mayor competencia es Cinépolis, que concentra el 43%. En tanto, Cineplanet llega a un 17%.

    En otros países como Brasil y Argentina, Cinemark tiene el liderazgo de los mercados. En dichas naciones el número de pantallas de cine (salas) es considerablemente superior a lo que hay en Chile, con 615 y 196, respectivamente. Es por esto que son los países de América Latina con mayor facturación, de acuerdo a lo que plantea Ventura.

    Chile se ubica cuarto en la región, tras Colombia. Los datos muestran que al cierre de 2025 Colombia tenía un total de 185 pantallas, mientras que Chile, 143. Pero la facturación en Chile es superior a otros países de la región como Perú, Bolivia y Paraguay, precisa la ejecutiva.

    La participación de mercado de Cinemark en Chile se ha mantenido estable, sin embargo, Ventura asegura que debería ir mejorando con las nuevas aperturas y remodelaciones. “Yo veo que hay posibilidad de crecimiento de acá a un par de años”, estima.

    Tendencias

    En ese ámbito, Cinemark no tiene más aperturas en carpeta para este año, aunque trabajará en algunas remodelaciones en Alto Las Condes y Mallplaza Trébol. En 2026 abrieron dos nuevas sucursales, las cuales se localizan en el mall Espacio Urbano Gran Avenida y en Portal La Dehesa.

    La de este último tiene una particularidad: se trata del primer cine completamente premium de Cinemark, que abrió sus puertas este mes. Son cinco salas premium, con distintos servicios, incluyendo Imax y 3D.

    Aunque ha tenido una apertura parcializada, la gerenta general de la cadena sostiene que la respuesta ha sido positiva, impulsada también por una buena cartelera.

    Ventura explica que la temporada alta para los cines es durante las vacaciones de invierno, donde los distribuidores concentran varios estrenos fuertes para la época, sobre todo infantiles, como Minions & Monstruos, Moana y Toy Story 5. Pero además hay otras películas actualmente en cartelera que han tenido un gran éxito durante este invierno: El Día de la Relevación, Backrooms y La Odisea.

    La ejecutiva apuntó que si bien se ha mantenido estable el consumo de comida, hay otros ítems que cada vez se venden más: el merchandising de las películas. “El coleccionable está siendo superimportante en la industria cinematográfica (...) ha aumentado la venta de coleccionables y se agota mucho más rápido. La ansiedad de tener la palomera (envase de cabritas) es mucho más intensa que antes, y además, el público es mucho más exigente”, afirma Ventura.

    Más sobre:EmpresasNegociosCineCinemarkKarina Ventura

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