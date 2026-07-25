Juan Lara: “Mi objetivo es dirigir en el próximo Mundial como árbitro principal; dentro del VAR es todo hermético”. Foto: FIFA

Juan Lara (37 años) estará a cargo de dirigir el duelo entre Ñublense y Palestino. Vuelve a Chile tras un mes y medio en Norteamérica: fue árbitro del VAR durante el Mundial y estuvo en 13 partidos, incluida la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

¿Imaginaba que avanzaría tanto en las designaciones?

Me da orgullo, alegría y satisfacción. Demuestra que las cosas se están haciendo bien. Para estar en un Mundial fueron 15 años de trabajo, con momentos bonitos y otros difíciles.

¿Cómo es vivir el Mundial desde el VAR?

En la cancha uno es más natural. Dentro de la cabina es más hermético. Son muchas pantallas y es distinto, pero uno vive el fútbol y forma parte de esto.

¿No sentía más miedo de equivocarse que dirigiendo en Chile?

No escogería la palabra miedo, creo que hay una presión. Todo deportista siente presión y hay que estar acostumbrados a llevar eso. Es parte de nuestro trabajo. Hay que tomar decisiones y ser lo más justo posible.

¿Cómo vivió el partido de Canadá y Qatar con Cristián Garay?

La designación de ese partido la tomé con mucha alegría por poder trabajar junto al equipo chileno. Cristián es mi amigo, conozco a su familia. El partido tuvo dificultades, pero se lograron tomar las decisiones correctas. Muy difíciles, pero correctas.

En esa ocasión hubo críticas hacia ambos y después Thomas Tuchel se quejó por la designación de sudamericanos, ¿cómo lo toma?

Uno debe abstraerse de los comentarios. Es difícil entrar a una red social y que los primeros comentarios sean elogios a un árbitro. Uno no es el encargado de darle satisfacción a la gente. Es un poco el antagonista, aunque no me gusta esa mirada. El árbitro es un deportista que está encargado de impartir justicia.

¿Cómo evalúa el desempeño de los otros chilenos en el Mundial?

La FIFA tiene su evaluación. Los árbitros del Mundial son los mejores del planeta y tener presencia chilena es positivo. Se puede mejorar con trabajo y se verá reflejado en el próximo Mundial.

¿Su objetivo es estar como juez principal en el Mundial 2030?

Sí, por supuesto. Uno tiene como distintos tipos de meta. A mediano plazo, una Copa Libertadores o Sudamericana. Más a largo plazo, claro que miro la chance de dirigir como árbitro principal en el siguiente Mundial. Nuestra carrera es evaluada semana a semana. Debo trabajar cuatro años para estar en la lista.

Juan Para en la cabina del VAR.

¿El arbitraje chileno vive un momento de crisis?

El arbitraje chileno pasa por un buen momento. Somos autocríticos porque hay cosas por mejorar. Eso no es discutible. Pero algunos dicen que está todo mal y yo no soy tan totalitarista. Hay cosas que se están haciendo muy bien y eso se ve reflejado en las designaciones internacionales. El año pasado me tocó estar con Piero Maza en la final de la Sudamericana. Tuvimos semifinalistas en el Mundial Sub 17. El arbitraje chileno es respetado y se están haciendo las cosas bien.

¿Cómo visualiza el cambio de reglas aplicado en Chile?

Se invita a tener mayor tiempo efectivo que es lo que el espectador quiere. También nos ayudan a nosotros a tener las herramientas.

Jugadores y técnicos han acusado faltas de respeto. ¿Es un problema a la hora de dirigir?

Personalmente no tengo problemas con ningún técnico. Por supuesto que nos corre sangre y hay momentos tensos. Siempre dentro del fútbol va a haber diálogo. Si es en el margen del respeto, no va a haber ningún problema.

¿Cuándo decide ser árbitro?

Yo estaba estudiando Educación Física y mi papá quería que esté ligado al fútbol. Me dijo que veamos la carrera en el INAF. Lo recuerdo como si fuera ayer. Nos mostraron la malla curricular y la encontré entretenida. En un principio tuve dudas, pero me enamoré de la actividad. Realmente me apasiona.

¿Tuvo algún referente?

Sería egoísta de mi parte nombrar a uno. Aprendí mucho de todos los profesores que tuve. El que me enseñó a arbitrar fue Patricio González, papá de mi gran amigo, Felipe. El presidente de la comisión (Roberto Tobar) fue un referente para todos. Hizo historia con el silbato. No solo él, sino que todas las personas que lo acompañan.

¿En algún momento pensó en dejar el arbitraje?

Cuando me tuve que operar la rodilla. Me corté los ligamentos cruzados dirigiendo en Segunda División. Las cosas se ven cuesta arriba cuando estás con muletas, pero recibí el apoyo de muchas personas. Cuando uno decide ser profesor de Educación Física y árbitro es porque le gusta es estar al aire libre.

¿Cómo fue la concentración del Mundial en Estados Unidos?

Todos los árbitros y gente de FIFA llegamos a Miami, donde se hace un seminario previo al torneo. Ahí se entrena realidad de juego y clases prácticas como si fuera un partido. Después de eso, se divide el grupo. Los VAR nos fuimos todos a Dallas. Hubo reuniones todas las mañanas donde se evaluaban las decisiones y se hacían análisis de partidos.

Después de nueve años de VAR, ¿ha sido un aporte para el fútbol?

Cuando partió lo encontré extraño. Pero me he dado cuenta que le entrega más justicia. En el fútbol todos tenemos opinión. El lunes algunos dirán que algo es penal y otros que no. El VAR ayuda a que las decisiones sean más justas, pero la polémica, la jugada gris, no va a dejar de existir.

Lara en un partido de la Liga de Primera. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

¿Los árbitros descansan en el VAR?

No creo que un árbitro piense “mejor esta decisión no la tomo yo, que la tome el VAR”. Me costaría entender que alguien lo dijera.

¿Se dedica al arbitraje a tiempo completo?

Sí, dejé mi otro trabajo en 2019, cuando se inició el proyecto VAR en Chile. Fue un mes que trabajamos 12 horas todos los días en Quilín. Enrique Osses necesitó de todos para poder iniciar el proyecto. Hoy está dando frutos.

¿Cómo se proyecta después del arbitraje?

Es difícil pensar tan a futuro cuando uno está viviendo un presente lindo, pero entiendo que el arbitraje no es una carrera eterna. No es el típico trabajador que a los 65 años se jubila. Tengo la fortuna de ser profesional, pero me encantaría seguir ligado al fútbol toda la vida.

¿Qué hará con el dinero que ganó en el Mundial?

Soy cuidadoso con mis temas económicos, trato de ahorrar, de vivir bien, pero disfrutar también. Ya tendré tiempo para pensarlo.

¿Cómo fue su preparación con el inglés para el Mundial?

No podría decir que hablo bien inglés porque mi profesora del colegio me va a odiar (ríe). Llevo harto tiempo estudiando, tengo un profesor que me ayuda bastante. No soy bilingüe. El lenguaje del fútbol es técnico, entonces se hace un poco más fácil. Este no es mi primer torneo de FIFA y todo es en inglés. Uno va preparando este camino. Quiero tener la herramienta para poder trabajar sin tener una brecha idiomática.

¿Se siente preparado para anunciar una decisión en un Mundial como juez principal?

Es una dificultad, no solo por el idioma. Hay anuncios en español que también son difíciles de decir porque uno no está acostumbrado a escuchar su voz por un altoparlante. Pero me siento preparado para hacerlo, tal como lo hizo Cristián (Garay).

¿Cómo manejará el ego dirigiendo en Chile tras haber estado en el Mundial?

Nunca he tenido problema de sentirme más de lo soy. Entro a la cancha y disfruto del fútbol. Hay 22 jugadores que son los responsables de que haya un lindo partido y yo soy el encargado de que se mantenga dentro de las reglas. Ser árbitro es parecido a ser arquero: puedes tener 90’ perfectos, pero un error y nadie se va a acordar del resto. Con nosotros es lo mismo.