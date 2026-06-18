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    Sicólogos, informes de Canadá y Qatar y millonario bono: la preparación de Cristián Garay para su debut en el Mundial

    El árbitro chileno dirigirá el duelo que se jugará a partir de las 18 horas. Seminarios técnicos, análisis de video, preparación física y trabajo psicológico formaron parte del plan de trabajo que tuvo durante las últimas dos semanas en Florida.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sicólogos, informes de Canadá y Qatar y millonario bono: la preparación de Cristián Garay para su debut en el Mundial.

    Cristián Garay cuenta las horas para su debut en el Mundial. El árbitro chileno dirigirá el duelo entre Canadá y Qatar, que se disputará este jueves, a las 18 horas, en Vancouver. Estará acompañado por los asistentes José Retamal y Miguel Rocha. Es la primera presencia nacional en referato desde Enrique Osses en Brasil 2014.

    Cabe recordar que Juan Lara ya estuvo en el VAR en la inauguración del certamen, entre México y Sudáfrica.

    Detrás de la designación hubo un proceso que, según el propio Garay, comenzó apenas terminó Qatar 2022. “Las selecciones de los árbitros parten con mucha anticipación. Termina el Mundial y ya se comienza a pensar en el siguiente. Año a año uno va recibiendo invitaciones a los seminarios, donde hay pruebas físicas, técnicas, psicológicas, un sinfín”, explicó a El Deportivo.

    Esa fase incluyó una de las últimas evaluaciones en enero, durante un seminario en Río de Janeiro. Los árbitros fueron sometidos a exámenes para determinar si estaban en condiciones de seguir en carrera rumbo a la cita planetaria. “Nos tomaron pruebas físicas de intervalo 15-15; pruebas de velocidad en 40 metros, bajo 5,8 segundos; pruebas de agilidad, que son bajo 4,5 segundos y movimientos de cada siete metros; pruebas de lactato, para ver el tema de la sangre, cómo está la fatiga; pruebas de salto; Yo-Yo test, que también es de intervalo. Es un sinfín de pruebas físicas y médicas para ver si estamos aptos de tobillo, rodilla, cadera, columna. No hay nada al azar. La idea es llegar en óptimas condiciones, saber que somos árbitros de elite”, explicó Garay.

    Durante la parte final de la primera rueda del Campeonato Nacional, la Comisión de Árbitros de Chile que lidera Roberto Tobar decidió que Garay no dirija en duelos clase A. La idea era evitar polémicas en las semanas previas al Mundial.

    Por participar en el Mundial, la FIFA paga un sueldo base de 100 mil dólares a los árbitros centrales, de acuerdo a las cifras publicadas por el periódico británico The Times. Además, suman US$ 5 mil por encuentro dirigido. En las rondas de eliminación directa, ese pago asciende a 10 mil dólares.

    Garay en un partido de la Liga de Primera. PEPEALVUJAR/PHOTOSPORT

    Los últimos pasos

    La última etapa antes de las designaciones de partidos comenzó el 31 de mayo. Ese día, los árbitros designados por la FIFA llegaron a Miami, ciudad que funciona como centro de operaciones para los jueces durante el torneo. Enrique Osses, actual integrante del panel técnico de arbitraje de FIFA, explica el funcionamiento interno de la concentración.

    “Es un seminario de nueve días de preparación. Luego, las primeras designaciones, los primeros viajes. Pero la operación va a estar en Miami para los árbitros centrales. Los árbitros del VAR están en Dallas. El resto en Miami. Desde ahí se van trasladando a distintos lugares de Estados Unidos, México o Canadá”, dice a El Deportivo.

    En ese período hay trabajos diarios en cancha, análisis de video y simulaciones diseñadas por los instructores. Claro que la práctica no termina en la parte física. Antes de cada encuentro, los árbitros reciben informes sobre los equipos que dirigen. Se estudian movimientos tácticos, comportamientos y posibles escenarios. “Hay que hacer visualizaciones a los árbitros sobre lo qué se van a enfrentar”, enfatiza Osses.

    “La preparación es multidisciplinaria. Está el aspecto psicológico, donde hay que hacer un trabajo con un profesional del área. Incluye también el lado nutricional, porque hay que llegar con el peso corporal, todos los nutrientes, las fortalezas y los suplementos acordes para la competición. Finalmente, hay una preparación técnica, donde se estudia a los 48 equipos”, añade.

    Los escenarios de Garay

    La ausencia de Chile en el Mundial también es un punto clave para el escenario de Garay. Al no existir conflicto de nacionalidad, puede ser designado para cualquier selección participante. Eso amplía el rango. “Es neutral, por lo tanto tendrá una preparación muy exhaustiva, de muchas provisiones de video y charlas”, indica el exjefe de los árbitros nacionales.

    La actualización de las reglas también forma parte del proceso. La FIFA utilizó los días previos al inicio del torneo para trabajar en las modificaciones y criterios. “Son cambios que traen mucha agilidad. Dan tiempo de juego y ritmo a los partidos”, sostiene el exárbitro chileno.

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