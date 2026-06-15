Cristián Garay entra a la cancha. El juez chileno fue designado para su primer partido en el Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Será el encargado de la aplicación del reglamento en el choque entre Canadá y Qatar, que se disputará este jueves, a las 18 horas, en Vancouver. El choque corresponde al grupo B de la máxima competencia de selecciones.

La designación es histórica. Hace 16 años que un árbitro chileno no está a cargo de un encuentro en el máximo torneo de selecciones. El último que tuvo la responsabilidad fue Enrique Osses, en Brasil 2014. El expresidente de la Comisión de Árbitros dirigió dos duelos: la victoria por 2-1 de Costa de Marfil sobre Japón, en Recife, y la victoria de Costa Rica sobre Italia, por 1-0, en la misma ciudad.

La hora de Cristián Garay: el partido que marcará el histórico retorno de un juez chileno a un Mundial

En el campo de juego, Garay estará acompañado por compatriotas. José Retamal será el primer juez asistente y Miguel Rocha tomará la segunda bandera. Ambos también son debutantes en esta instancia. El peruano Kevin Ortega será el cuarto juez, mientras que su compatriota Michael Orue será el árbitro asistente reserva.

“Representar a tu país es el sueño de todo futbolista, pero también es el sueño de todo árbitro. Queremos hacerlo de la mejor manera posible. Nos hemos estado preparando para esta ocasión. Estoy muy feliz. Mis compañeros también. Mi familia, mis amigos, la gente que nos rodea. Ellos saben todo el sacrificio que hemos hecho para lograr nuestro objetivo”, había dicho Garay, en entrevista con La Tercera.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Intensa preparación

Garay se ha sometido a una intensa preparación para llegar en condiciones óptimas al certamen. "Año a año uno va recibiendo invitaciones a los seminarios, donde hay pruebas físicas, técnicas, psicológicas, un sinfín. Ya en la etapa final, seleccionan algunos árbitros por países y por confederación. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya en la última etapa, de ir a un seminario de una semana en Río, en enero, donde nos tomaron pruebas físicas de intervalo 15-15; pruebas de velocidad en 40 metros, bajo 5,8 segundos; pruebas de agilidad, que son bajo 4,5 segundos y movimientos de cada 7 metros; pruebas de lactato, para ver el tema de la sangre, cómo está la fatiga; pruebas de salto; Yo-Yo test, que también es de intervalo. Es un sinfín de pruebas físicas y médicas para ver si estamos aptos de tobillo, rodilla, cadera, columna. No hay nada al azar. La idea es llegar en óptimas condiciones, saber que somos árbitros de elite“, especificó en el mismo diálogo.

"Son pruebas bastante tensas, muy fuertes, donde uno tiene que rendir de la mejor manera. La clave está en la preparación. Trabajo desde hace mucho tiempo con Sergio Padilla, nuestro kinesiólogo. Él me ha ayudado mucho a entender cómo hay que trabajar en la elite. Tenemos a los masajistas Cristian Vargas y Carlos Maturana, que también son parte importante, cosas que la gente no ve. A mí me costó entender que el descanso y la recuperación eran clave para poder rendir en la elite. Así que ellos, en conjunto, me han ayudado a recuperarme rápido, a estar mejor, a poder rendir los días de partido y de entrenamiento. Eso fue clave en virtud de la preparación física. Trabajamos mucha fuerza y velocidad, para poder rendir y sentirnos seguros, porque, en el fondo, la idea no es solo pasar las pruebas, sino que sentirse seguro, capaz, y creo que eso fue lo que pudimos demostrar", amplió.