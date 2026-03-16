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    Ahora suma una polémica en Arabia Saudita: Cristián Garay cobra penal y luego lo anula tras revisar el VAR

    El árbitro chileno se llenó de crítcas en el duelo que midió al Al‑Hilal y Al‑Fateh.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Cristián Garay, polémica en Arabia Saudita. Foto: Captura en X

    A dos semanas de dirigir el Superclásico 199 del fútbol chileno,el árbitro Cristián Garay viajó hasta Arabia Saudita para dirigir un encuentro de la emergente y millonaria liga del país entre Al‑Hilal y Al‑Fateh. El nacional, que fue uno de los jueces internacionales llamado a impartir justicia en algunos partidos del torneo, esta vez fue protagonista de una decisión muy controversial que no lo dejó exento de polémicas.

    Todo empezó cuando el elenco que dirige el italiano Simone Inzaghi (Al‑Hilal) contaba ganaba por la mínima, con el gol de Servef Millinkovic-Savic a los 48 minutos.

    Tra el transcurso de los minutos, cuando ya se jugaba el tiempo agregado en el segundo tiempo (90+6’), Garay sancionó una infracción dentro del área tras un contacto del defensor senegalés Kalidou Koulibaly sobre el atacante marroquí Mourad Batna. El juez no dudó en cobrar penal a favor de Al Fateh, el cuadro local. Un cobro que provocó de inmediato reclamos por parte de los jugadores de Al-Hilal, quienes consideraban que no existía falta.

    Sin embargo, el juez chileno fue advertido desde el VAR y acudió a revisar la acción de la jugada en el monitor. Tras observar la revisión de la jugada desde distintos ángulos, Garay tomó la decisión de anular el penal al concluir que el contacto entre los dos futbolistas no fue suficiente para sancionar una falta dentro del área.

    La decisión final generó reclamos de jugadores, hinchas y comentaristas especialmente en redes sociales, donde se difundieron distintas tomas de la jugada.

    Finalmente, el partido terminó sin que se ejecutara el penal, manteniéndose el resultado favorable para Al-Hilal por 1-0 y dejando al árbitro chileno nuevamente en el foco de la discusión arbitral.

    Más sobre:Cristián GarayArabia SauditaAl‑HilalAl‑Fatehfútbolfútbol internacionalKalidou KoulibalyMourad Batna

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