Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

Los mercados dan señales de que para este lunes se espera una buena jornada. Esto luego del anuncio de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que comenzó hace un poco más de tres meses y generó pesimismo y temor en los mercados. Una noticia que se esperaba y creía posible —por los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, pero también se ponía en duda el momento en que llegaría por las señales contradictorias del mismo Trump.

La ceremonia oficial del acuerdo de paz será este viernes 19 de junio en Suiza, según Pakistán, el país que fue mediador del acuerdo.

Ante este contexto, y a la espera de que Wall Street comience su jornada, los futuros de los tres principales índices bursátiles avanzaban. Al cierre de esta edición, el Dow Jones subía 0,70%, el S&P 500 aumentaba un 0,51% y el Nasdaq sumaba un 0,31%.

Pero, según consignó CNBC, los futuros llegaron a subir más. El S&P 500 rozó el 1% y el Nasdaq se ubicó por dicho nivel.

Sin embargo, sobre el ánimo de Wall Street también estaba la apertura a bolsa de SpaceX, que concentró gran parte de los movimientos cuando comenzó a cotizar el viernes 5 de junio. Además, están las apuestas y respuestas del mercado a los datos que va entregando la economía de Estados Unidos, que en parte también están marcados por los efectos del conflicto en Medio Oriente.

El mercado espera conocer en la semana del lunes 25 de junio datos del sector inmobiliario y las ventas minoristas en Estados Unidos.

Otra señal que esperan es la de la Reserva Federal, que el miércoles 17 de junio tendrá su reunión de política monetaria que, según la herramienta FedWatch de CME, tiene más de un 98 % de probabilidades de terminar con los tipos de interés sin cambios, tal como indican los futuros de los fondos federales.

Precio del petróleo cae

En tanto, los futuros de los precios del petróleo “se desplomaron el domingo” después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había cerrado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según consignó CNBC.

Los futuros del petróleo Brent llegaron a un mínimo de US$83,84 por barril y ahora se ubican dentro de ese rango, lo que significa una caída del orden del 4%.

Un mismo escenario sucedió para el valor del petróleo crudo WTI para el “mes más próximo”. El barril futuro, de referencia para Chile, llegó a la barrera de los US$80 y, al cierre de esta edición, se ubica por el orden de los US$81 (-4,41%).

La reacción también se da en el contexto de que el conflicto generó que el precio del crudo subiera desde los casi US$70 por barril, que registraba en febrero de este año, hasta por niveles por sobre los US$100 por barril.

Además, en lo que va de año, el petróleo sube cerca de un 40%.

El conflicto también generó interrupciones en el comercio global, mayores presiones inflacionarias y perspectivas de menor crecimiento para el mundo.

Además, organismos internacionales, entre otros, han alertado que la normalización en el mercado del crudo, especialmente en el estrecho de Ormuz —donde circula más del 20% del petróleo del mundo—, dependerá de la infraestructura dañada durante el conflicto y el tiempo de reconstrucción de esta. También las naciones, especialmente las que no son petroleras, como Chile, están enfrentando proyecciones de inflaciones más altas en el corto plazo y menores perspectivas de crecimiento.