SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Las primeras reacciones de los mercados ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán fueron de alza en los futuros de los tres principales índices de Wall Street y caídas en el precio del petróleo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Brendan McDermid

    Los mercados dan señales de que para este lunes se espera una buena jornada. Esto luego del anuncio de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que comenzó hace un poco más de tres meses y generó pesimismo y temor en los mercados. Una noticia que se esperaba y creía posible —por los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, pero también se ponía en duda el momento en que llegaría por las señales contradictorias del mismo Trump.

    La ceremonia oficial del acuerdo de paz será este viernes 19 de junio en Suiza, según Pakistán, el país que fue mediador del acuerdo.

    Ante este contexto, y a la espera de que Wall Street comience su jornada, los futuros de los tres principales índices bursátiles avanzaban. Al cierre de esta edición, el Dow Jones subía 0,70%, el S&P 500 aumentaba un 0,51% y el Nasdaq sumaba un 0,31%.

    Pero, según consignó CNBC, los futuros llegaron a subir más. El S&P 500 rozó el 1% y el Nasdaq se ubicó por dicho nivel.

    Sin embargo, sobre el ánimo de Wall Street también estaba la apertura a bolsa de SpaceX, que concentró gran parte de los movimientos cuando comenzó a cotizar el viernes 5 de junio. Además, están las apuestas y respuestas del mercado a los datos que va entregando la economía de Estados Unidos, que en parte también están marcados por los efectos del conflicto en Medio Oriente.

    El mercado espera conocer en la semana del lunes 25 de junio datos del sector inmobiliario y las ventas minoristas en Estados Unidos.

    Otra señal que esperan es la de la Reserva Federal, que el miércoles 17 de junio tendrá su reunión de política monetaria que, según la herramienta FedWatch de CME, tiene más de un 98 % de probabilidades de terminar con los tipos de interés sin cambios, tal como indican los futuros de los fondos federales.

    Precio del petróleo cae

    En tanto, los futuros de los precios del petróleo “se desplomaron el domingo” después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había cerrado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según consignó CNBC.

    Los futuros del petróleo Brent llegaron a un mínimo de US$83,84 por barril y ahora se ubican dentro de ese rango, lo que significa una caída del orden del 4%.

    Un mismo escenario sucedió para el valor del petróleo crudo WTI para el “mes más próximo”. El barril futuro, de referencia para Chile, llegó a la barrera de los US$80 y, al cierre de esta edición, se ubica por el orden de los US$81 (-4,41%).

    La reacción también se da en el contexto de que el conflicto generó que el precio del crudo subiera desde los casi US$70 por barril, que registraba en febrero de este año, hasta por niveles por sobre los US$100 por barril.

    Además, en lo que va de año, el petróleo sube cerca de un 40%.

    El conflicto también generó interrupciones en el comercio global, mayores presiones inflacionarias y perspectivas de menor crecimiento para el mundo.

    Además, organismos internacionales, entre otros, han alertado que la normalización en el mercado del crudo, especialmente en el estrecho de Ormuz —donde circula más del 20% del petróleo del mundo—, dependerá de la infraestructura dañada durante el conflicto y el tiempo de reconstrucción de esta. También las naciones, especialmente las que no son petroleras, como Chile, están enfrentando proyecciones de inflaciones más altas en el corto plazo y menores perspectivas de crecimiento.

    Más sobre:MercadosEstados UnidosIránDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Abbas promulga decreto para convocar a elecciones presidenciales palestinas en 2027

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana

    JD Vance asegura que acuerdo con Irán “transformará el Medio Oriente los próximos 50 años” si Teherán cumple los acuerdos

    Trump celebra su cumpleaños 80 con un evento de artes marciales mixtas de la UFC

    Lo más leído

    1.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    2.
    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    3.
    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    4.
    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

    5.
    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará una reforma al mercado de capitales y medidas de adaptabilidad laboral

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará una reforma al mercado de capitales y medidas de adaptabilidad laboral

    6.
    Reforma previsional: cotización para el préstamo reembolsable al Estado con cargo al empleador parte en agosto

    Reforma previsional: cotización para el préstamo reembolsable al Estado con cargo al empleador parte en agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana
    Chile

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana

    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio

    Plan “Seguridad en Movimiento” de Carabineros deja cerca de 500 detenidos en Santiago

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes
    Negocios

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada
    El Deportivo

    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    Países Bajos desentona y cede un postrero empate ante el corajudo equipo de Japón en su estreno del Mundial 2026

    Leones de Quilpué se consagran campeones en la final de la LNB al derrotar a Español de Osorno

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.
    Mundo

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Abbas promulga decreto para convocar a elecciones presidenciales palestinas en 2027

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano