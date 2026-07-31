Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

El exembajador de Chile en Argentina y exministro de la Segpres durante la administración de Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, abordó la mañana de este viernes los resultados del primer sondeo que sitúa a la expresidenta en el cuarto lugar en su carrera a la secretaría general de la ONU.

Se trata de los “straw polls”, consultas informales que se realizan en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. En concreto, los representantes de los 15 países que conforman dicho estamento, votaron de forma secreta sus preferencias.

El sondeo indicó que solo seis países alentaron la posibilidad de que Bachelet se convierta en secretaria general de la ONU, otros cinco desalentaron esa opción y cuatro no manifestaron una opinión ni en favor ni en contra.

En ese contexto, el exembajador, en diálogo con radio Duna señaló que “el sistema de elección del secretario general de Naciones Unidas es bien particular”.

Sobre este primer sondeo, indicó que, si bien se trata de una votación secreta, “todas las personas que conocen bien el sistema y algunos miembros también del propio organismo le dan bastante verosimilitud al trascendido que ha ocurrido”.

“Entonces da la impresión como que esa votación tiene un valor real, pero no es oficial ”, sostuvo.

Para el exembajador, el hecho de que la exmandataria haya quedado en una cuarta posición reflejaría “el estado del mundo y del tipo de gente que nos gobierna en el mundo o que tiene mayor influencia”.

En ese sentido, apuntó contra Estados Unidos, señalando que “evidentemente la candidatura de Michelle Bachelet, por lo que se dijo oficialmente incluso por el representante de Naciones Unidas de los Estados Unidos, tenía un escollo en el gobierno de Donald Trump”.

“Entonces no hay duda, me imagino yo, porque son conjeturas, que ese gobierno habrá también influido en otros ámbitos para que la votación fuera, en el caso de ella (Bachelet), la que conocemos”, señaló.

Viera-Gallo remarcó que se trata de una primera votación y proyectó que en la próxima, que sería “en unos 15 días más, va a ser muy claro” el resultado.

“Porque ahí la papeleta es distinta según si se trata de un miembro permanente del consejo, los cinco que conocemos, o si se trata de otro tipo de estados que son transitorios. Si entre las papeletas de los cinco aparece evidentemente un rechazo a cualquier candidato, quiere decir que eso es un veto”, indicó.

Pese al resultado obtenido en la primera medición, el exembajador aseguró que ha escuchado casos donde “esta primera votación después se revierte, pero claro, es que esto depende mucho de la situación del mundo”.

“Depende, en el fondo, de Vladímir Putin, de Xi Jinping, de Trump, del Presidente Emmanuel Macron, del nuevo gobierno inglés, principalmente; y después están los otros miembros”, sostuvo.