Diego Schalper (RN): “El gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente”

Cuando uno es oficialista, debe entender que el foco de la acción política tiene que estar en las prioridades de los chilenos y en la agenda del gobierno. Ese, recuerda Diego Schalper, es un mensaje que el expresidente Sebastián Piñera se encargaba de reforzar.

Hoy, en medio de la proliferación de proyectos desde el oficialismo, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN) hace un llamado a su sector a concentrarse en sacar adelante las agendas de La Moneda.

Afirma, además, que es necesario contar con un vocero capaz de contrarrestar el ruido interno y dar a conocer activamente los logros de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Con la megarreforma casi superada, los republicanos aprovecharon de impulsar una agenda propia: privatizar Codelco, apoyar el proyecto “Escucha su corazón”, entre otras. ¿Es un error?

Cuando se apruebe la megarreforma, se va a generar una expectativa de un punto de inflexión en la economía, que yo creo que va a ocurrir, pero que va a demorar. Por lo tanto, tenemos que acompañar a los chilenos, probablemente con subsidios directos, para que tengan los ingresos necesarios a la espera de que se reactive la economía.

¿Ese debe ser el foco?

Sí. Eso tiene que ver con la propuesta que hemos hecho, que se llama “Chile se levanta”. Ser oficialista tiene que ver con que el foco de nuestra acción esté puesto en sacar adelante las agendas del gobierno.

¿Afecta al relato de La Moneda que partidos oficialistas, en este caso republicanos, promuevan estas iniciativas?

Tenemos que entender que los chilenos van a apoyar al gobierno en la medida que sientan que sus prioridades son también las del gobierno y del oficialismo. Hoy las prioridades de los chilenos son seguridad, empleo e ingresos.

¿No todos lo entienden así?

Yo estoy muy preocupado porque hay una especie de competencia de quién está poniendo la música, y lo único que se está generando es un ruido ambiental que perjudica al gobierno. La responsabilidad de los que somos oficialistas es poner nuestros discursos, prioridades y ejes en la agenda del gobierno.

¿Esta arremetida por ver quién es el que pone la música la ve particularmente en el P. Republicano?

Veo con preocupación que no nos demos cuenta que esta competencia musical, en el fondo, lo que genera es un ruido ambiente que se traduce en que anuncios importantes, como la incorporación progresiva de los distintos tipos de cáncer al GES o un paquete de más de 200 mil empleos, no tengan resonancia en la opinión pública.

¿Es el P. Republicano el que genera ese ruido ambiente?

Todos los partidos tienen derecho a hablarles a sus electores, a sus nichos de apoyo. Eso es parte de la actividad política. Pero cuando uno es oficialista tiene que entender que el foco de la acción política, y esto siempre nos lo recordaba el presidente Piñera, tiene que estar en las prioridades de los chilenos y en la agenda del gobierno. Por eso nuestras dos grandes apuestas comunicacionales han sido la ley “Naín-Retamal 2.0″, que apunta a la seguridad, y “Chile se levanta”, que apunta a la urgencia social de dotar de ingreso a los chilenos. Están alineadas con las expectativas del gobierno.

RN se ha encargado de impulsar otros temas. Las reformas para elevar los requisitos de la acusación constitucional y reestructurar el INDH. ¿Por qué ustedes pueden y los republicanos no?

En RN hemos respondido cuando se pone una canción arriba de la mesa. Intentamos conducir esa canción a aquello que permite gobernabilidad. Ante una iniciativa de un partido que no es parte del gobierno, propusimos un curso de acción que, de aprobarse, el directo beneficiado, además de la estabilidad del país, es el gobierno de Kast. En el segundo ejemplo que plantea, a partir de la motivación de algunos de poner término a ese órgano, en el marco de lo que el gobierno nos ha planteado como su curso de acción, proponemos que se haga una reforma.

¿Identifica un déficit comunicacional en La Moneda?

El gobierno del Presidente Kast necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos. En el contexto de ruido ambiente que desafortunadamente se está generando, va a ser necesario poner un director de orquesta.

¿Fue un error no reemplazar a Mara Sedini con alguien dedicado solo a las vocerías?

Es necesario tener una persona que les cuente a los chilenos diariamente cuál es el mensaje del gobierno. En vista de las circunstancias actuales, el gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente.

¿Ve espacio para que el gobierno nombre un nuevo vocero? Es un ministerio que se pretende fusionar.

Más que espacio, se ha transformado en una necesidad.

¿Un nuevo ministro secretario de gobierno?

Tal cual. Temas tan importantes como los anuncios que se hacen en salud, en economía, en fin, no tienen la resonancia necesaria. Eso tiene que ir acompañado de un ministro que sea capaz de que todos los chilenos sepan que temas como el fortalecimiento del GES en materia de cáncer o el plan de empleo del MOP y de Economía son el foco de acción.

¿Falta acción política en el gobierno? Se ha demostrado un desorden a nivel de ministros. Un ejemplo son las vocerías por los aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo se lo explica?

Eso también es efecto de que no contemos con alguien que fije la vocería oficial del gobierno. Pero yo creo que hay mucha acción del gobierno. En seguridad, mientras la señora Vallejo se permite mentir, el ministro Arrau nos cuenta que hemos bajado en un 17% en materia de homicidios, prácticamente a un tercio los ingresos ilegales.

¿Identifica a alguien capacitado para asumir el rol de vocero?

Identifico varios, pero con motivo de que les vaya bien, no lo voy a decir ante la opinión pública.

¿Es momento de pensar en una coalición?

Es momento de pensar en los mayores niveles de coordinación posibles. Espero que, a medida que nos vayamos coordinando, se vaya dando una convergencia que nos permita llegar a las elecciones municipales con candidatos únicos en cada comuna, y en cada región en la de gobernadores. ¿Y por qué no pensar en una primaria única? Para entregarles un segundo gobierno a nuestras ideas.