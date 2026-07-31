SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diego Schalper (RN): “El gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente”

    El jefe de bancada de los diputados RN lamenta que, dentro del oficialismo, haya estallado una batalla por determinar quién es el que pone la música. Para contrarrestar ese ruido, propone volver al diseño de tener un ministro vocero de gobierno.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Cuando uno es oficialista, debe entender que el foco de la acción política tiene que estar en las prioridades de los chilenos y en la agenda del gobierno. Ese, recuerda Diego Schalper, es un mensaje que el expresidente Sebastián Piñera se encargaba de reforzar.

    Hoy, en medio de la proliferación de proyectos desde el oficialismo, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN) hace un llamado a su sector a concentrarse en sacar adelante las agendas de La Moneda.

    Afirma, además, que es necesario contar con un vocero capaz de contrarrestar el ruido interno y dar a conocer activamente los logros de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Con la megarreforma casi superada, los republicanos aprovecharon de impulsar una agenda propia: privatizar Codelco, apoyar el proyecto “Escucha su corazón”, entre otras. ¿Es un error?

    Cuando se apruebe la megarreforma, se va a generar una expectativa de un punto de inflexión en la economía, que yo creo que va a ocurrir, pero que va a demorar. Por lo tanto, tenemos que acompañar a los chilenos, probablemente con subsidios directos, para que tengan los ingresos necesarios a la espera de que se reactive la economía.

    ¿Ese debe ser el foco?

    Sí. Eso tiene que ver con la propuesta que hemos hecho, que se llama “Chile se levanta”. Ser oficialista tiene que ver con que el foco de nuestra acción esté puesto en sacar adelante las agendas del gobierno.

    ¿Afecta al relato de La Moneda que partidos oficialistas, en este caso republicanos, promuevan estas iniciativas?

    Tenemos que entender que los chilenos van a apoyar al gobierno en la medida que sientan que sus prioridades son también las del gobierno y del oficialismo. Hoy las prioridades de los chilenos son seguridad, empleo e ingresos.

    ¿No todos lo entienden así?

    Yo estoy muy preocupado porque hay una especie de competencia de quién está poniendo la música, y lo único que se está generando es un ruido ambiental que perjudica al gobierno. La responsabilidad de los que somos oficialistas es poner nuestros discursos, prioridades y ejes en la agenda del gobierno.

    ¿Esta arremetida por ver quién es el que pone la música la ve particularmente en el P. Republicano?

    Veo con preocupación que no nos demos cuenta que esta competencia musical, en el fondo, lo que genera es un ruido ambiente que se traduce en que anuncios importantes, como la incorporación progresiva de los distintos tipos de cáncer al GES o un paquete de más de 200 mil empleos, no tengan resonancia en la opinión pública.

    ¿Es el P. Republicano el que genera ese ruido ambiente?

    Todos los partidos tienen derecho a hablarles a sus electores, a sus nichos de apoyo. Eso es parte de la actividad política. Pero cuando uno es oficialista tiene que entender que el foco de la acción política, y esto siempre nos lo recordaba el presidente Piñera, tiene que estar en las prioridades de los chilenos y en la agenda del gobierno. Por eso nuestras dos grandes apuestas comunicacionales han sido la ley “Naín-Retamal 2.0″, que apunta a la seguridad, y “Chile se levanta”, que apunta a la urgencia social de dotar de ingreso a los chilenos. Están alineadas con las expectativas del gobierno.

    RN se ha encargado de impulsar otros temas. Las reformas para elevar los requisitos de la acusación constitucional y reestructurar el INDH. ¿Por qué ustedes pueden y los republicanos no?

    En RN hemos respondido cuando se pone una canción arriba de la mesa. Intentamos conducir esa canción a aquello que permite gobernabilidad. Ante una iniciativa de un partido que no es parte del gobierno, propusimos un curso de acción que, de aprobarse, el directo beneficiado, además de la estabilidad del país, es el gobierno de Kast. En el segundo ejemplo que plantea, a partir de la motivación de algunos de poner término a ese órgano, en el marco de lo que el gobierno nos ha planteado como su curso de acción, proponemos que se haga una reforma.

    ¿Identifica un déficit comunicacional en La Moneda?

    El gobierno del Presidente Kast necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos. En el contexto de ruido ambiente que desafortunadamente se está generando, va a ser necesario poner un director de orquesta.

    ¿Fue un error no reemplazar a Mara Sedini con alguien dedicado solo a las vocerías?

    Es necesario tener una persona que les cuente a los chilenos diariamente cuál es el mensaje del gobierno. En vista de las circunstancias actuales, el gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente.

    ¿Ve espacio para que el gobierno nombre un nuevo vocero? Es un ministerio que se pretende fusionar.

    Más que espacio, se ha transformado en una necesidad.

    ¿Un nuevo ministro secretario de gobierno?

    Tal cual. Temas tan importantes como los anuncios que se hacen en salud, en economía, en fin, no tienen la resonancia necesaria. Eso tiene que ir acompañado de un ministro que sea capaz de que todos los chilenos sepan que temas como el fortalecimiento del GES en materia de cáncer o el plan de empleo del MOP y de Economía son el foco de acción.

    ¿Falta acción política en el gobierno? Se ha demostrado un desorden a nivel de ministros. Un ejemplo son las vocerías por los aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo se lo explica?

    Eso también es efecto de que no contemos con alguien que fije la vocería oficial del gobierno. Pero yo creo que hay mucha acción del gobierno. En seguridad, mientras la señora Vallejo se permite mentir, el ministro Arrau nos cuenta que hemos bajado en un 17% en materia de homicidios, prácticamente a un tercio los ingresos ilegales.

    ¿Identifica a alguien capacitado para asumir el rol de vocero?

    Identifico varios, pero con motivo de que les vaya bien, no lo voy a decir ante la opinión pública.

    ¿Es momento de pensar en una coalición?

    Es momento de pensar en los mayores niveles de coordinación posibles. Espero que, a medida que nos vayamos coordinando, se vaya dando una convergencia que nos permita llegar a las elecciones municipales con candidatos únicos en cada comuna, y en cada región en la de gobernadores. ¿Y por qué no pensar en una primaria única? Para entregarles un segundo gobierno a nuestras ideas.

    Más sobre:PolíticaRenovación NacionalDiego SchalperSegegobMara SediniPresidente KastLa MonedaJosé Antonio KastKastRN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Lo más leído

    1.
    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    2.
    Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

    Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

    3.
    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    4.
    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    5.
    “El imbécil que nos gobierna”: Boric continúa en modo instagramer y comparte extracto de entrevista en que se insulta a Kast

    “El imbécil que nos gobierna”: Boric continúa en modo instagramer y comparte extracto de entrevista en que se insulta a Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”
    Chile

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    Tribunal autoriza viaje del general (r) Ricardo Yáñez a Brasil: participará en cumbre de seguridad

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa
    Negocios

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”
    El Deportivo

    Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

    Flamengo sube la puntería: oferta de Medio Oriente pone a Pulgar como el chileno mejor pagado del planeta

    Gianni infantino recibe otro golpe: Asia se suma al rechazo a la propuesta de venta del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”
    Cultura y entretención

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España
    Mundo

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Rusia advierte de que el aumento de los ataques ucranianos pone en riesgo cualquier “perspectiva de paz”

    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto