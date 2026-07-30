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    “Transgrede todo protocolo”: exsubsecretario Rodríguez desmiente a laboratorio donde se realizó test de drogas

    La exautoridad precisó que desde el centro de análisis realizaron un segundo informe donde aseguraron que el resultado del examen realizado el 12 de junio no le atribuía la condición de consumidor de drogas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuestionó públicamente el comunicado emitido por el Laboratorio Corthorn Health, acusándolo de transgredir los protocolos relativos al tratamiento de datos sensibles y a la confidencialidad de la información de los pacientes.

    Tras la salida de Rodríguez del gobierno por un resultado positivo en el test de drogas, el Laboratorio Corthorn Health Limitada confirmó que la muestra arrojó dicho resultado dos veces. Además, informó que el pasado 27 de julio la exautoridad “remitió una carta solicitando que la contramuestra fuese entregada a un laboratorio distinto, en lugar de proceder a su apertura y análisis en Corthorn Health Limitada, laboratorio designado y acreditado para la ejecución del servicio”.

    Sin embargo, el laboratorio sostuvo que “este derecho debe ser ejercido conforme a la oportunidad, condiciones y procedimiento establecidos en la propuesta técnica, no pudiendo ser modificado unilateralmente por el interesado, ya sea respecto del laboratorio encargado de efectuar el análisis, la metodología aplicable o los plazos definidos para su ejecución”.

    La respuesta de la exautoridad fue a través de una declaración, donde señala que el 27 de julio solicitó formalmente que se realizara una contramuestra, la que, según planteó, debería ser analizada por un laboratorio independiente y con estándares internacionales. Argumentó que dicha independencia resulta especialmente necesaria debido a que se trata de revisar un resultado controvertido que fue emitido originalmente por el mismo laboratorio.

    Ese mismo día, afirmó que solicitó el informe cuantitativo del examen, pero que este le fue negado. En su reemplazo, sostuvo que recibió un segundo informe que corregía el documento inicial y que precisaba que el resultado del examen realizado el 12 de junio no le atribuía la condición de consumidor de drogas.

    “Quisiéramos precisar que el informe emitido por este laboratorio no le atribuye a usted la condición de consumidor de la sustancia detectada o de alguna otra sustancia ilegal. Nuestra labor consiste en informar a la autoridad que ha proporcionado la muestra examinada si en esta hay ‘presencia’ o no de la sustancia investigada(...). No corresponde a la prestación del servicio contratado determinar los motivos por los cuales la muestra examinada arrojó un resultado positivo; tampoco establecer la concentración cuantitativa de la sustancia encontrada”, señalaba el informe del centro de análisis.

    El exsubsecretario también sostuvo que un examen de pelo realizado en abril había demostrado que no consume drogas. Por esta razón, aseguró que desde el mismo día de su renuncia se sometió a nuevos exámenes de pelo en “los más prestigiosos laboratorios del país”.

    Finalmente, informó que puso a disposición una carta enviada por él al Laboratorio Corthorn Health, en la que solicita formalmente la realización de la contramuestra y la entrega de otros antecedentes relacionados con el examen cuestionado.

    La carta del exsubsecretario enviada al laboratorio

    En la misiva realizada por el exsubsecretario se lee que es enviada al centro de análisis y es dividida en cinco capítulos donde argumenta su rechazo al resultado y la fundamentación. A lo largo del escrito sostiene que el informe no permite concluir que exista consumo de drogas y argumenta que no cumple con estándares técnicos y normativos.

    El escrito comienza con un rechazo categórico al informe emitido por el laboratorio, y Rodríguez afirmó que: “No soy consumidor de la sustancia señalada en el informe ni de ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en todas sus partes”.

    Junto con ello, cuestionó que el informe solo reporta la presencia de la sustancia madre, pero no informa el principal metabolito, pese a que —según sostiene— este sí forma parte del método analítico acreditado y de la propuesta técnica del laboratorio.

    En ese contexto, cita los estándares internacionales sobre análisis capilar, sosteniendo que “la presencia de la sustancia madre, por sí sola, no acredita consumo”.

    Agregó que “los principales consensos técnicos internacionales sobre análisis de drogas en cabello exigen la identificación de al menos un metabolito relevante para atribuir un hallazgo a potencial consumo”.

    Además, indicó que el informe no entrega información suficiente para evaluar el resultado. “Manifiesto formalmente y por escrito que no acepto como válido el resultado contenido en el informe”, planteó.

    Entre los otros argumentos, la exautoridad sostiene que el laboratorio no habría cumplido con las exigencias establecidas en el Decreto N.º 1.215 y en las Bases Técnicas de la licitación de SENDA.

    Rodríguez solicitó preservar íntegramente la muestra y la contramuestra mientras se resuelve la impugnación. Y pidió que “la contramuestra sea analizada por un laboratorio distinto al que emitió el informe original".

    El autor sostiene que “el análisis de la contramuestra por el mismo laboratorio constituiría una repetición analítica (...) pero tendría un valor limitado como verificación independiente”.

    “El procedimiento habitualmente previsto (...) consiste en remitir la fracción de contramuestra a un segundo laboratorio, distinto del que emitió el resultado original”, explicó.

    Finalmente, el documento señala que, si alguna de las solicitudes es rechazada, el laboratorio deberá fundamentarlo por escrito. También deja constancia de que la presentación no impide futuras acciones administrativas ante organismos públicos.

    “Esta presentación se formula sin perjuicio de las acciones y solicitudes que correspondan ante el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, la Subsecretaría del Interior y la Contraloría General de la República”, finalizó.

    Laboratorio asegura: exsubsecretario no solicitó contramuestra

    El laboratorio Corthorn Health emitió un comunicado para indicar que el exsubsecretario de Hacienda aún no ha solicitado el análisis de contramuestra estipulado en el procedimiento de control de consumo de drogas de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

    El laboratorio indicó que Rodríguez envió el pasado 27 de julio una carta en la que pidió que la contramuestra fuera entregada en un laboratorio distinto. No obstante, desde el laboratorio indicaron que “el traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis”.

    Asimismo, el organismo sostuvo que las bases de licitación de Senda no contemplan la facultad del examinado para disponer de un laboratorio alternativo ni para modificar los plazos o etapas formalmente establecidas.

    En ese contexto, el centro enfatizó que “a la fecha el interesado no ha solicitado su contramuestra” y reiteró que “la única vía procedente es la apertura y análisis de la contramuestra en Corthorn Health Limitada”, laboratorio designado para realizar ese procedimiento.

    Junto con ello, Corthorn Health precisó que “el resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica”.

    Más sobre:Juan Pablo RodríguezHaciendaSubsecretarioTest de Drogas

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