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    “El imbécil que nos gobierna”: Boric continúa en modo instagramer y comparte extracto de entrevista en que se insulta a Kast

    El exmandatario difundió en sus historias de la red social parte de los dichos del vocalista de la banda Candelabro. El diputado e hijo del Presidente, José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano), cuestionó al frenteamplista.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric.

    El exmandatario Gabriel Boric (FA) volvió a compartir una publicación en sus redes sociales, como lo ha hecho en el último tiempo, solo que esta vez el contenido generó controversia por tratarse de insultos en contra del Presidente José Antonio Kast y sus equipos.

    El frenteamplista había seguido hasta ahora el método de subir en su cuenta de Instagram distintas críticas de parlamentarios y alcaldes de su sector en contra del megaproyecto, la reforma más emblemática de la administración actual.

    Ahora, en cambio, compartió el extracto de una entrevista al vocalista de la banda Candelabro, Matías Ávila, que en el programa La Junta Plus abordó el escenario político actual y mostró su disconformidad con el gobierno del exrepublicano.

    “Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”, dijo el músico, que estaba acompañado de otros dos integrantes del grupo.

    Boric replicó el momento en sus historias de la red social, la que acompañó del mensaje: “Grandes Mati, Javi y Franco”.

    La publicación de la faceta instagramer del expresidente no cayó nada bien en el diputado e hijo el Mandatario en ejercicio, José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano), que le respondió también por las redes sociales.

    “¿Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al expresidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal Gabriel Boric", reprochó en su cuenta de X.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastInstagramGobiernoCandelabro

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