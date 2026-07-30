“Las decisiones no deben ser a través de ultimátums”: FIFPro saca la voz ante la propuesta de Infantino de vender del Mundial

“Las decisiones no deben adoptarse a través de ultimátums”: FIFPro saca la voz ante la propuesta de Infantino de vender del Mundial.

Siguen las repercusiones por la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial a través de la creación de FIFA Forward Enterprise. La FIFPro, federación que representa a futbolistas de todo el planeta, levanta la voz ante el proyecto que apunta a la apertura de una empresa que comercialice a través de privados los derechos de la Copa del Mundo.

“Las iniciativas de esta magnitud requieren transparencia, procesos claros y una participación significativa de quienes tienen un interés legítimo en el futuro del fútbol profesional”, señala el sindicato en un comunicado.

La organización revela que en los últimos meses ha avanzado junto a la FIFA en el fortalecimiento de la gobernanza conjunta mediante un Memorándum de Entendimiento y la creación de la Plataforma Global de Diálogo Social. “Esa instancia está diseñada para abordar asuntos que afectan al fútbol profesional entre jugadores, clubes y ligas como interlocutores sociales”, apunta el gremio.

FIFPRO’s statement on FIFA's proposal to establish the FIFA Forward Enterprise. pic.twitter.com/9IQmfACxKW — FIFPRO (@FIFPRO) July 30, 2026

“Refleja un compromiso más amplio con la transparencia, el diálogo estructurado, los criterios objetivos y el desarrollo colectivo del juego como parte integral de todos los aspectos de la futura gobernanza del fútbol”, añade.

El organismo remarca que esos elementos constituyen “principios fundamentales que FIFPRO y los sindicatos de futbolistas de todo el mundo han defendido de manera constante para garantizar que el fútbol de hoy pueda afrontar los desafíos del mañana”.

“Como trabajadores, los futbolistas profesionales son actores fundamentales del deporte, y las decisiones relacionadas con la gobernanza y el desarrollo del fútbol internacional tienen inevitablemente implicancias para el entorno en el que trabajan y compiten”, agrega.

En esa línea, FIFPRO apunta a la iniciativa de Infantino. “Esperamos que propuestas de esta relevancia sean debatidas de manera abierta y transparente, con una participación efectiva de los representantes de los jugadores y de los demás actores pertinentes”, establece.

“A medida que aumentan las reacciones dentro de la comunidad del fútbol, la FIFA tiene una responsabilidad especial de unir a la industria del fútbol, en lugar de dividirla. Las decisiones de esta importancia deben adoptarse mediante un proceso genuino e inclusivo, y no a través de ultimátums”, suma.

Finalmente, el sindicato aseguró que “seguiremos este asunto de cerca y esperamos ser debidamente informado e involucrado en el proceso”. En ese contexto, reiteran su compromiso con “la protección de los intereses de los futbolistas y con trabajar de manera constructiva junto a todos los actores involucrados para construir un futuro sostenible y bien gobernado para el fútbol profesional”.

Horas antes de que se pronunciara la FIFPro, la UEFA anunció la medida más severa: “Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”.