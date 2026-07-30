Colo Colo se aprestaba para la recepción de la figura más atractiva que ha reclutado en el último tiempo. El arribo de Vozinha había puesto a los albos en la discusión a nivel planetario. El guardameta fue la figura de Cabo Verde en el Mundial e incluso integró el equipo ideal de la cita que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

La cuenta regresiva para el arribo del golero comenzó hace varios días. Tenía que terminarse hoy. En Macul esperaban que el portero llegara a Chile a las 20.35 horas. Sin embargo, el guardameta no aparecerá en el país, cuando menos este jueves: no se embarcó en el vuelo que lo traería desde Madrid para sumarse a la escuadra chilena.

Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

La situación aumenta la incertidumbre respecto del arribo del africano al Cacique. Si bien, el viernes, en la antesala del partido ante Limache, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, confirmó el acuerdo con el golero y las redes sociales del club anunciaron su incorporación a través de un sugerente posteo, que no mostraba plenamente su rostro, aunque mencionaba su cuenta en Instagram, el guardameta sigue sin dar señales respecto de su relación con el Cacique. Ni siquiera sigue la cuenta de los albos.

La extrañeza ha aumentado porque el africano tampoco ha realizado mención alguna respecto de su vinculación con los albos en sus plataformas en internet, en la que acumula casi 30 millones de seguidores, un atractivo considerable que se agrega a las condiciones deportivas que mostró durante el Mundial, que lo pusieron en la mira de varios clubes. Uno de ellos es el Inter Miami, donde milita Lionel Messi. Su última intervención está relacionada con Spiderman.

Vozinha.

En Chile se daba por descontado su arribo este jueves. De hecho, Luciano Duthu, uno de los intermediarios involucrados en la operación, llegó al país a comienzos de semana para preparar el terreno y abocarse a la logística relacionada con la llegada del guardameta y su alojamiento en las primeras horas de su estadía en el país.

Los albos tenían previsto presentarlo este viernes, en la sala de prensa del estadio Monumental. No habían tramitado ante las autoridades el permiso para realizar un acto masivo en las tribunas del recinto, como lo hicieron con otras figuras, como Matías Fernández y Arturo Vidal.

Sin embargo, el retraso en el embarque del portero implicará que esa ceremonia cambie de día. Antes, de hecho, Vozinha debe someterse a la revisión médica respectiva, que antecede a la firma del contrato que, inicialmente, lo tendría en los albos por los próximos seis meses y que es prorrogable por un año, según el pacto que suscribió con la dirigencia que encabeza Mosa.