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    La multa que debe pagar Colo Colo si Vozinha utiliza su apodo sin la autorización de la ANFP

    El portero revelación del Mundial se sumará este jueves al Cacique.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    (260616) -- ATLANTA, June 16, 2026 (Xinhua) -- Goalkeeper Vozinha of Cape Verde holds the national flag after the group H match between Spain and Cape Verde at the 2026 FIFA World Cup at Atlanta Stadium in Atlanta, the United States, June 15, 2026. (Xinhua/Ju Huanzong) Ju Huanzong

    El inicio del último fin de semana estuvo marcado por un especial anuncio. Aníbal Mosa confirmó la llegada de Vozinha, el portero de Cabo Verde que se robó las miradas en el Mundial de Norteamérica 2026 gracias a su actuación con los Tiburones Azules. Este jueves se espera su aterrizaje en Santiago.

    El mandamás del Cacique sostuvo una reunión a través de zoom con el caboverdiano en el que se cerró un contrato por poco más de medio millón de dólares. El futbolista se unirá por seis meses, con la opción de ampliarlo por un año.

    Claro que estoy feliz, tenemos a un mundialista en Colo Colo. Cómo no lo voy a estar. Su actuación ha hecho que nos fijemos en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, planteó Fernando Ortiz después de la victoria contra Deportes Limache.

    La llegada de Vozinha a Chile, sin embargo, abrió un inesperado problema en Colo Colo, pues este no podrá jugar con su apodo en la camiseta.

    El artículo 36° de las bases del campeonato indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

    Incluso se establecen castigos por si eso no se cumple: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

    La multa de $800 mil por partido no complicaría al Cacique, en caso de querer asumirla. Sin embargo, la acumulación de tarjetas amarillas acarrearía futuras suspensiones que impedirían su participación en el Cacique. Cuando acumule cinco amonestaciones administrativas, recibirá un partido de sanción.

    Por lo mismo, este viernes, a las 13 horas, el directorio de la ANFP citó a consejo extraordinario de presidentes para tratar la Ley Vozinha. La idea es poder levantar una excepción y permitir que el guardameta pueda utilizar el apodo en la camiseta. Para que esto ocurra, la votación debe ser unánime en favor del seleccionado de Cabo Verde.

    La solicitud fue ingresada formalmente por Blanco y Negro mediante una carta dirigida al organismo de Quilín, firmada por el gerente general de la concesionaria, Alejandro Paul. En el documento, el cuadro albo pide una “autorización especial, expresa y específica” para que el arquero pueda competir con el sobrenombre en la casaca.

    “Como antecedente de la mayor relevancia, cabe destacar que el jugador participó recientemente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, representando a la Selección Nacional de Cabo Verde, utilizando en su camiseta la identificación ‘VOZINHA’. Lo anterior resulta especialmente significativo, por cuanto dicha competición constituye la máxima competencia de selecciones nacionales del fútbol mundial y es organizada y regida directamente por la FIFA”, señala la misiva a la que tuvo acceso El Deportivo. “El uso de la denominación “VOZINHA” no responde a una identificación creada con ocasión de su incorporación a Colo Colo, sino a su nombre deportivo habitual, reconocido y utilizado oficialmente incluso en la principal competición organizada por el máximo organismo rector del fútbol mundial", establece.

    Pablo Milad había anticipado que Colo Colo ingresó la solicitud. “Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución”, dijo el presidente de la ANFP.

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