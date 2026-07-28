El supuesto ‘hijo de Vozinha’ reacciona al arribo del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

Vozinha es una celebridad en las redes sociales. El guardameta que fichó Colo Colo suma 29.600.000 de seguidores en su cuenta de Instagram. Supera, por ejemplo, a Arturo Vidal, que hasta la semana pasada era el futbolista del Cacique con más alcance en esa aplicación: 19 millones de fanáticos.

Su popularidad se disparó en el Mundial, tras su actuación con Cabo Verde, donde fue figura ante España y Argentina. Sin ir más lejos, ese rendimiento llevó a que Aníbal Mosa se fije en él.

Su alcance en internet también le vale comparaciones y teorías. Por ejemplo, desde su viralización, hace aproximadamente un mes, algunos cibernautas apuntan a su similitud física con el basquetbolista británico Adrian Nosa.

Al tanto de las comparativas, el atleta inglés ha rentabilizado con eso en su cuenta de Instagram. Muchos seguidores lo apodan “Hijo de Vozinha”.

Con el fichaje de Vozinha en Colo Colo, Nosa volvió a viralizarse por su parecido con el guardameta. Por eso no perdió la oportunidad de hacer una publicación al respecto.

En un video, el basquetbolista reveló que tras la llegada del caboverdiano a los albos, sus comentarios se llenaron de bienvenidas. En ese contexto, aprovechó de dejar un mensaje al pie de la publicación: “Dije que Vozinha se mudaba a Chile y me reclutaron para un meme con como cinco historias de origen diferentes 😭🇨🇱 . ‘Mejor país de Chile’ todavía no estoy 100% seguro de lo que significa pero me encanta”, escribió.