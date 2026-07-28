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    Encuentro virtual, presentaciones y despliegue en regiones: Martínez y Yeomans retoman campaña por la presidencia del FA

    Tras días enfocadas en la emergencia, las dos candidatas reactivaron sus actividades de cara a las elecciones del 15 y 16 de agosto.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Constanza Martínez y Gael Yeomans.

    Tras el peor momento de la crisis climática, este fin de semana el Frente Amplio reactivó las campañas internas para todos los candidatos que compitan por un cupo en la directiva, el comité central, tribunal supremo y otros cargos, de cara a las elecciones del 15 y 16 de agosto.

    Para esos comicios el cruce que más ha generado expectación es el que tendrán la actual timonel frenteamplista, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans, quienes medirán fuerzas para ver quién presidirá a la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric, de cara a los siguientes años.

    Ambas se movilizaron este fin de semana para retomar sus actividades como candidatas. El mismo sábado que se reactivó el movimiento dentro del Frente Amplio, Constanza Martínez convocó por redes sociales a la militancia para sumarse al hito que prepararon para este domingo a las 20.00 horas.

    El encuentro será por Zoom y lleva por título “Encuentro programático de un Frente Amplio para Chile”. La cita no solo fue empujada por Martínez, pues en el video también aparecen otras figuras convocando al acto online como Giorgio Jackson; Andrés Couble, candidato a la secretaría general; el exministro Giorgio Boccardo, carta a la secretaría ejecutiva; los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú) y Miguel Concha (Peñalolén); los diputados Gonzalo Winter, Constanza Schönhaut y Jaime Bassa.

    Se espera que los propios protagonistas del video se conecten al encuentro programático que tendrá a toda la lista que compite a la directiva presencial y que definen como algo participativo. Esto porque apuestan por una dinámica en la que, tras una introducción inicial, se separará a los concurrentes en salas distintas para debatir sobre los ejes de la campaña.

    Luego de la discusión, cada uno de los conectados podrá hacer sus propias propuestas, las que alojarán en una plataforma digital –“Mentimeter”– que reunirá todas las ideas. Esto será, posteriormente, sintetizado y presentado el próximo martes.

    En paralelo, la lista de Martínez continúa su despliegue territorial. El pasado sábado, Andrés Couble viajó en tren para tener conversaciones con la militancia de la Región del Ñuble. Martínez, en tanto, visitó la comuna de San Antonio y prepara otras visitas a regiones para los próximos días.

    El despliegue también ha sido en medios. Este domingo dio una entrevista a La Tercera, en la que indicó que “si no damos una salida al fracaso que puede haber permanentemente en el Congreso, vamos a cosechar frustración“.

    En la misma línea, al ser consultada por su competencia con Yeomans, respondió que ahora “viene un segundo paso, que no es partir de cero, sino tomar todo lo aprendido y avanzar a un siguiente nivel, que le permita tener más solidez al partido en regiones, que se escuchara y también se trabajara más directamente con nuestros concejales, con nuestras autoridades locales“.

    Yeomans presenta a su lista en San Miguel

    En frente, para este domingo, la diputada Gael Yeomans preparó una puesta en escena en la plazoleta de Salesianos, de San Miguel, comuna que cada vez se ha ido haciendo más importante para el Frente Amplio, al ser el hogar de distintos militantes, como el propio expresidente Boric.

    También es una comuna del distrito 13, donde la parlamentaria se ha hecho fuerte al ganar en tres ocasiones consecutivas un cupo como diputada en el Congreso.

    A la cita llegaron cerca de 250 personas, según consignaron integrantes de la candidatura. Entre los asistentes participaron figuras como el senador Diego Ibáñez, jefe de campaña; Magda Cottet, candidata a secretaria general, y otros candidatos del sector como Leonardo Jofré, Simón Ramírez, Lorena Meneses y la exsubsecretaria Francisca Perales.

    Campaña Gael Yeomans.

    Allí, Yeomans insistió en sus críticas a la lista de continuidad de Martínez.

    “Creemos que es importante tener un proceso en donde, por ejemplo, la militancia que lleva años trabajando también sea incorporada y reconocido su trabajo dentro del partido, que pueda optar a cargos y no solamente por tener la amistad o posicionamiento previo”, dijo la diputada.

    En la instancia también habló Ibáñez, quien apuntó a que “creemos que el FA necesita un cambio, una vocería fuerte, un liderazgo que articule una oposición desde el mundo social. No todo pasa por la mesa de partidos, también hay que construir una mayoría social para que el progresismo vuelva a ser gobierno”.

    Al igual que Martínez, Yeomans también pretende intensificar su agenda en regiones. Por estos días comenzó visitando la Región de Coquimbo, afectada por la crisis de mal tiempo. Allí sostuvo encuentros con Ibáñez, la diputada Carolina Tello y el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera.

    En medio de la semana, Yeomans y Martínez tendrán también su primer debate, que se realizará este martes en el programa 32 Minutos.

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