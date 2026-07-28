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    Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

    Tal como se había anunciado, Metro inició su servicio con estación Santa Isabel cerrada y sin detención de trenes.

    El resto de la red se mantiene operativa.

    A raíz de la contingencia, la estación Parque Bustamante en Línea 5 operará como estación común durante la jornada.

    Metro iniciará servicio con estación Santa Isabel Cerrada

    Previo al inicio del servicio desde Metro informaron que la estación Santa Isabel en Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, tras el incendio que afectó a un vagón durante la tarde del lunes.

    A pesar de la emergencia, informaron que la línea operará de “extremo a extremo“.

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