Así funciona la red de Metro este martes 28 de julio: Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Metro inicia servicio con estación Santa Isabel en Línea 5 cerrada

Tal como se había anunciado, Metro inició su servicio con estación Santa Isabel cerrada y sin detención de trenes.

El resto de la red se mantiene operativa.

A raíz de la contingencia, la estación Parque Bustamante en Línea 5 operará como estación común durante la jornada.

🚇 Iniciamos el servicio de este martes con novedades en #L5.



Gracias al trabajo realizado durante la noche por nuestros equipos, la línea vuelve a operar de extremo a extremo.



⚠️ La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes.



✅El resto de la red está… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 28, 2026

Metro iniciará servicio con estación Santa Isabel Cerrada

Previo al inicio del servicio desde Metro informaron que la estación Santa Isabel en Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, tras el incendio que afectó a un vagón durante la tarde del lunes.

A pesar de la emergencia, informaron que la línea operará de “extremo a extremo“.