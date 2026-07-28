“Conectados con las formas en que las personas se relacionan con el deporte”: marca británica inicia expansión en Chile.

La marca británica de ropa deportiva Gym King inició oficialmente sus operaciones en Chile mediante una alianza con Sparta. Representa su ingreso al mercado sudamericano.

Fundada en Reino Unido en 2015, Gym King desarrolla prendas para entrenamiento y uso diario. “Buscamos estar conectados con las nuevas tendencias deportivas y con las distintas formas en que las personas se relacionan hoy con el deporte. La llegada de Gym King nos permite seguir fortaleciendo nuestro portafolio con una marca internacional que combina entrenamiento, comodidad y estilo, complementando nuestra oferta para quienes viven una vida activa dentro y fuera del gimnasio”, explica Francisca Gerstle, gerente de marketing de Sparta.

Las colecciones de la marca están disponibles desde fines de junio en seis tiendas de Antofagasta, Plaza Oeste, Plaza Vespucio, Parque Arauco, Mall Plaza Egaña y Costanera Center.

“Entrar a Sudamérica es un hito significativo para Gym King y un paso importante en nuestro camino de crecimiento global. Chile es un mercado muy atractivo, con una comunidad fitness en crecimiento y un fuerte interés por marcas deportivas premium. La reputación, alcance nacional y conexión de Sparta con los consumidores la convierten en el socio ideal para introducir Gym King en la región”, afirmó Jay Parker, CEO de Gym King.