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    Su elección molestó a Infantino: la drástica decisión del árbitro que expulsó a figura de Argentina en la final del Mundial

    El esloveno Slavko Vinčić se retiró de la actividad, ocho días después de impartir justicia en el partido que coronó a España como nuevo campeón planetario. Previo a ese compromiso, la prensa internacional reveló que la designación del réferi por parte de Pierluigi Collina incomodó al presidente de la FIFA.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Su elección molestó a Gianni Infantino: la drástica decisión de Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina. Foto: Xinhua. Jia Haocheng

    El árbitro esloveno Slavko Vincic terminó su carrera de la mejor forma. La final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, disputada el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, entre España y Argentina, fue el último partido del juez como profesional, ya que este lunes se anunció su retiro de la actividad, a los 46 años.

    La Federación Eslovena de Fútbol (NZS) fue la encargada de informar la noticia. “Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo. Como primer árbitro, el oriundo de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia", reveló la organización, a través de un comunicado.

    “Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati”, agregó la entidad en su página web.

    La NZS también repasó la trayectoria del réferi nacido el 25 de noviembre de 1979. Entre sus logros más relevantes destacó la final de la Europa League 2022 entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, en Sevilla; la mediática derrota de Argentina ante Arabia Saudita en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022; y el polémico duelo de vuelta entre el Bayern Múnich y el Real Madrid en los cuartos de final de la última Champions, donde expulsó a Eduardo Camavinga y Arda Güler.

    “Gracias a la fama que alcanzó tras la final del Mundial de 2026, Slavko Vinčić se está consolidando como una leyenda del arbitraje”, aseguró el ente rector del fútbol esloveno en su página web.

    La molestia de Infantino con la designación de Vincic por parte de Pierluigi Collina para la final entre Argentina y España

    El nombramiento de Slavko Vinčić como árbitro principal de la final del Mundial 2026, entre Argentina y España, generó sorpresa a nivel global. Según diversos medios internacionales, Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, designó al esloveno tras sentirse presionado por los cuestionamientos hacia la transparencia del referato en la Copa del Mundo, sobre todo, a raíz de polémicas determinaciones a favor Argentina, las que eran motivadas, supuestamente, por la predilección de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional, es decir, su jefe.

    Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA“, se defendió Collina ante los medios. Las palabras del italiano cobrarían mucha fuerza más adelante, cuando eligió a Slavko Vinčić para el duelo más importante del año.

    A esas alturas, Infantino ya enfrentaba fuertes críticas en todo el mundo. Por ejemplo, The New York Times aseguró que, tras el caso de Folarin Balogun y la influencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, diversas federaciones europeas comenzaron a sondear posibles candidatos para reemplazarlo. Uno de ellos era Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA y, coincidentemente, esloveno, al igual que Vinčić.

    “Llama la atención que Pierluigi Collina haya nombrado a un colegiado de la misma nacionalidad que el presidente de la UEFA teniendo en cuenta las relaciones nada buenas existentes entre Gianni Infantino y el máximo responsable del fútbol europeo”, sostuvo Mundo Deportivo.

    Foto: Xinhua. Li Ming

    En la final, Slavko Vinčić expulsó al argentino Enzo Fernández y le anuló un gol muy polémico al español Nico Williams en el alargue, en el triunfo por 1-0 de la selección hispana sobre la Albiceleste de Lionel Messi. Ocho días después, el árbitro decidió finalizar su carrera.

    En tanto, este lunes, Gianni Infantino hizo una férrea defensa del Mundial 2026 ante las numerosas críticas recibidas. “Estaban tan consumidos por el odio y la crítica que se han perdido todo esto. A quienes, detrás de sus bolígrafos y papeles, detrás de sus pantallas, propagan el odio y los rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan al margen, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mayor espectáculo del mundo. No hemos tenido ningún acto violento, ningún incidente, seguridad al 100%, solo alegría y felicidad”, sostuvo el timonel del fútbol mundial.

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