¿Era falta contra Otamendi? Revisa el gol anulado a España en la prórroga de la final del Mundial ante Argentina
Nico Williams anotaba el gol que le daba la ventaja a los hispanos en el primer tiempo extra. Sin embargo, se acabó anulando por un supuesto pisotón de Merino sobre Otamendi.
Polémica total en Nueva Jersey. España convertía el gol que le daba la victoria transitoria en la prórroga y, probablemente, el triunfo en la final del Mundial 2026. El autor era Nico Williams, tras un remante mordido de Mikel Merino que había impactado en el Dibu Martínez.
Sin embargo, el árbitro esloveno Slavko Vincic determinó que al momento del disparo inicial había un supuesto pisotón del atacante del Arsenal contra Nicolás Otamendi. Como efecto inmediato, lo anuló.
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