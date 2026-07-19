¿Era falta contra Otamendi? Revisa el gol anulado a España en la prórroga de la final del Mundial ante Argentina

Nico Williams convirtió el gol para España en la final del Mundial 2026, pero fue anulado. Foto: FIFA.

Polémica total en Nueva Jersey. España convertía el gol que le daba la victoria transitoria en la prórroga y, probablemente, el triunfo en la final del Mundial 2026. El autor era Nico Williams, tras un remante mordido de Mikel Merino que había impactado en el Dibu Martínez.

Sin embargo, el árbitro esloveno Slavko Vincic determinó que al momento del disparo inicial había un supuesto pisotón del atacante del Arsenal contra Nicolás Otamendi. Como efecto inmediato, lo anuló.