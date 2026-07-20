teodioteodio, el nuevo fenómeno en ascenso del rock chileno agota entradas en Sala Metrónomo

A pocas semanas de haber agotado las entradas para Sala Epicentro en menos de una hora y trasladar el concierto a un recinto de mayor capacidad, teodioteodio vuelve a marcar un hito, agotando también las entradas para Sala Metrónomo, confirmando el creciente interés que ha despertado Echaremos el cielo abajo a patadas, su celebrado álbum debut.

Publicado en marzo de este año, el disco irrumpió como una de las propuestas más singulares de la nueva música chilena gracias a su particular cruce entre spoken word, poesía contemporánea, post-rock y post-hardcore. A través de ocho extensas composiciones, la banda construye un recorrido emocional donde la fragilidad, la violencia, el amor y la catástrofe conviven en permanente tensión.

El concierto de lanzamiento será la primera, y última, oportunidad para vivir Echaremos el cielo abajo a patadas por completo sobre un escenario. Concebido como una experiencia única, el espectáculo reunirá colaboraciones especiales, intervenciones y múltiples sorpresas preparadas exclusivamente para la ocasión, llevando el universo del álbum más allá de su formato de estudio.

Formada en Santiago en 2022, teodioteodio se ha consolidado rápidamente como una de las voces más inquietas de la nueva escena alternativa nacional. Con el doble sold out de su concierto de lanzamiento, la banda reafirma el impacto que ha generado Echaremos el cielo abajo a patadas y consolida un momento decisivo en su trayectoria. Lo que comenzó como un prometedor debut hoy se confirma como uno de los fenómenos más relevantes del circuito independiente chileno, anticipando un recorrido que recién comienza.