Gendarmería frustra intento de evasión de dos internos de Colina I y decide trasladarlos al Repas

Funcionarios de Gendarmería de Chile frustraron un intento de fuga de dos internos de Colina I la madrugada de este lunes.

Según detalló la institución a través de un comunicado, los dos sujetos fueron vistos a través de las cámaras de seguridad del recinto merodeando la línea de pre-fuego de la cárcel.

Por ello, los funcionarios del recinto carcelario actuaron en consecuencia y frustraron el intento de fuga.

Los dos sujetos cumplen condenas por más de 20 años de cárcel.

Mientras uno de ellos se encuentran cumpliendo presidio por violación de mayor de 14 años y abuso sexual, el otro sujeto está encarcelado por homicidio, femicidio íntimo y desacato.