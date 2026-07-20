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    Últimos días para inscribir la PAES regular de 2026: ¿Cómo realizar el trámite y cuáles son los valores?

    La gestión se realiza en línea y permite acceder a las rendiciones de fin de año que entregarán un puntaje válido para la Admisión 2027.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Últimos días para inscribir la PAES regular de 2026: ¿Cómo realizar el trámite y cuáles son los valores? Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    Quedan los últimos días donde se mantiene abierto el trámite de inscripción a la próxima Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, correspondiente a su edición regular para finales de 2026.

    La prueba entregará un puntaje válido para el siguiente proceso de Admisión 2027 a la educación superior y las rendiciones serán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

    Cómo inscribir la PAES 2026

    La inscripción para rendir la PAES 2026 se realiza en línea en el sitio demre.cl, gestión que estará disponible hasta las 13:00 horas del miércoles 22 de julio.

    Dentro de la plataforma se debe ingresar con usuario y contraseña para completar los datos y enviar el registro.

    De acuerdo al sitio del Mineduc, la inscripción tiene un costo según la cantidad de pruebas a inscribir: una cuesta $17.500; dos tienen el valor de $32.000 y para tres o más el precio es de $46.500.

    También cabe considerar que la inscripción de la prueba de Competencia Matemática 1 (M1) permite inscribir gratuitamente la prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

    Se deben inscribir las pruebas según la carrera a la que se desea postular, donde generalmente se requieren las obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 y, al menos, una electiva, pudiendo ser Historia y Ciencias Sociales y/o Ciencias. A eso se suman las carreras que también solicitan la prueba M2.

    Fechas de la Admisión 2027

    La Admisión 2027 cuenta con las siguientes fechas clave, según determina el calendario del Demre:

    • PAES regular finaliza su etapa de inscripción el 22 de julio.
    • PAES regular se realiza el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
    • Resultados de la PAES regular se publican el 4 de enero
    • Postulaciones se realizan desde el 4 al 7 de enero.
    • Resultados de selección el 18 de enero.
    • Primera etapa de matrículas desde el 19 al 21 de enero
    • Segunda etapa de matrículas desde el 22 al 28 de enero.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónPAESPAES 2026Admisión 2027Prueba de Acceso a la Educación SuperiorInscripciónInscribirPruebasFechasRegistroDemreMineducPlazoPreciosValoresValor por prueba

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