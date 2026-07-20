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    Italia da el primer paso: revelan reunión de Paolo Maldini con Pep Guardiola

    El entrenador español tuvo el primer acercamiento formal con la Azzurra.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Italia da el primer paso: revelan reunión de Paolo Maldini con Pep Guardiola.

    Italia dio el primer paso para intentar contratar a Pep Guardiola. Según dio a conocer Sky Sports, representantes de la Azzurra sostuvieron una reunión con el técnico español durante el pasado fin de semana en Barcelona.

    Según el medio citado, en el encuentro participaron Paolo Maldini, recientemente nombrado como director deportivo de la selección italiana, y el principal asesor de la federación, el brasileño Leonardo. El objetivo era presentar el proyecto deportivo que la federación busca desarrollar para los próximos años.

    En Italia señalan que la intención es ofrecer a Guardiola un plan de mediano plazo. Al menos hasta 2030.

    Guardiola se fue el Manchester City. Foto: @mancity

    El plan contempla la participación de la selección peninsular en la Nations League, la Eurocopa 2028 y asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. Cabe recordar que la Azzurra no va al Mundial desde Brasil 2014.

    De acuerdo con la información publicada por Sky Sports, la conversación no estuvo centrada en el aspecto económico. El sitio indica que Guardiola prioriza conocer el estado actual del fútbol italiano y las reformas que la federación pretende implementar durante los próximos años antes de tomar una decisión.

    Mientras tanto, Maldini mantiene otras alternativas sobre la mesa en caso de que el acuerdo con Guardiola no prospere. Andrea Pirlo continúa siendo uno de los candidatos considerados, al igual que Roberto Mancini.

    El ibérico se encuentra sin club luego de finalizar su etapa al frente del Manchester City. El entrenador puso fin a su exitoso ciclo en Inglaterra que se extendió por una década.

    Al anunciar su salida del club británico, Guardiola explicó que su decisión respondió al cierre de una etapa personal y profesional. “No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, señaló durante su despedida.

    Hasta ahora, el catalán ha desarrollado toda su trayectoria en clubes. Pasó por el Barcelona, Bayern Múnich y el City. En caso de concretarse un acuerdo con Italia, sería la primera experiencia del laureado técnico al mando de un combinado nacional.

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