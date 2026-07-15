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    El día en que Josep Guardiola anticipó que Rodri sería la gran figura de España en el Mundial 2026

    En septiembre de 2024, el mediocampista de Manchester City sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Un año después, su técnico en el club inglés pidió tiempo y paciencia para el gran motor del primer finalista de esta Copa del Mundo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rodri ha sido la gran figura de España, primer finalista del Mundial 2026. FOTO: Xinhua/Martín Zabala. Martin Zabala

    Hay lesiones que marcan de por vida a los futbolistas. Graves complicaciones físicas que, muchas veces, rompen carreras rutilantes. Rodri, la gran figura de España, demoró casi dos años en volver al nivel superlativo que lo llevó a recibir el Balón de Oro 2024.

    En septiembre de ese mismo año, el madrileño sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido contra el Arsenal. Una lesión lo dejó fuera de las canchas por gran parte de la temporada y solo apareció en el penúltimo partido de ese curso, el 20 de mayo de 2025.

    Pero la recuperación fue lenta y paciente. En octubre del año pasado, el jugador formado en Villarreal recién se estaba reincorporando gradualmente al fútbol de primera división tras perderse la mayor parte de la temporada anterior.

    La ausencia de Rodri se hizo notar. El City no logró defender su título de la Premier League (los ocho veces campeones no consiguieron ganar ningún trofeo por primera vez desde el primer año de Guardiola al mando, 2016-17) y mostraron su fragilidad en las primeras etapas del torneo siguiente.

    El vaticinio de Pep

    Tras un inicio lleno de altibajos en el curso 2025-’26, el técnico de los Ciudadanos Josep Guardiola salió al paso de las críticas que generaba la espera del multifacético volante hispano. Se esperaba mucho de Rodri tras ganar el Balón de Oro en 2024, pero el catalán quiso recalcar que las expectativas puestas deberían esperar.

    “Rodri ha sido y sigue siendo un jugador excepcional, todo el mundo lo sabe. Pero le dije a Rodri, y tal vez le costó entender que debía esperar . Me contestó, ‘Ah, después de ocho meses jugaré y seré el Rodri de antes’…. le dije que esperara”, advirtió el DT tras un deslavado empate 2-2 ante el Monaco por la fase grupal de la Champions League.

    En la misma conferencia de prensa, el DT agregó que “es normal, estuvo un año en la camilla de masajes. El cuerpo cambia, el ritmo cambia. Es cuestión de tiempo. Si está sano y trabaja con lo que tiene que hacer, volverá”.

    Pero el exjugador y entrenador de Barcelona fue más tajante en sus comentarios. De acuerdo con sus dichos, el futbolista que da equilibrio al equipo de Luis de la Fuente encontraría su mejor versión en este Mundial 2026.

    “Rodri es un jugador impresionante, pero no se trata de jugar tras 6, 7 u 8 meses y volver a ser el jugador que era antes, no. ¿Saben usted cuándo lo será? En el Mundial con España. En el Mundial veremos al mejor Rodri”, aseguró Pep.

    Palabras que resuenan alegres en la disciplina de la Furia Roja. La magistral entrega del mediocampista en Norteamérica ha logrado poner a los hispanos en la segunda final de su historia, después de 16 años. En la semifinal contra Francia fue una de sus mejores actuaciones, suficiente para refrendar las palabras del entrenador que hoy suena como posible seleccionador de Italia.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de EspañaRodriJosep GuardiolaManchester City

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