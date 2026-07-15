Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra disponible la etapa de registro anticipado para apoderados que requieran postular en el siguiente proceso de la Admisión Escolar 2027.

El trámite se encuentra dirigido a familias que necesiten completar la gestión por primera vez al solicitar cupos en establecimientos educacionales para el próximo año.

La gestión se realiza en el sitio web sistemadeadmisionescolar.cl, donde se deben completar datos personales para concretar el registro.

Cabe recordar que la Admisión Escolar 2027 tendrá su periodo principal de postulación entre el 4 y el 27 de agosto .

Desde el sitio web se aclara que la postulación no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere que las familias consulten la oferta de colegios con calma al elegir sus preferencias antes de enviar la postulación.

Posteriormente se deberá esperar a la entrega de resultados, los que estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre.

Fechas de la Admisión Escolar

Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027: