Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso
Los apoderados pueden completar la gestión en línea para la próxima postulación a los establecimientos educacionales.
Ya se encuentra disponible la etapa de registro anticipado para apoderados que requieran postular en el siguiente proceso de la Admisión Escolar 2027.
El trámite se encuentra dirigido a familias que necesiten completar la gestión por primera vez al solicitar cupos en establecimientos educacionales para el próximo año.
La gestión se realiza en el sitio web sistemadeadmisionescolar.cl, donde se deben completar datos personales para concretar el registro.
Cabe recordar que la Admisión Escolar 2027 tendrá su periodo principal de postulación entre el 4 y el 27 de agosto.
Desde el sitio web se aclara que la postulación no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere que las familias consulten la oferta de colegios con calma al elegir sus preferencias antes de enviar la postulación.
Posteriormente se deberá esperar a la entrega de resultados, los que estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre.
Fechas de la Admisión Escolar
Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:
- Desde el 15 de julio se realiza el registro anticipado.
- Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
- Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
- Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
- Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
- El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
- Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
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