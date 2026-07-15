Joaquín Niemann sale a desafiar al Abierto Británico, el major más difícil de su carrera

Después de varias semanas de grandes resultados y un impresionante repunte en el ranking, Joaquín Niemann disputará a partir de este jueves el Abierto Británico, el último major de la temporada y conocido mundialmente como The Open.

El tradicional certamen este año se desarrollará en el Royal Birkdale, al norte de Liverpool, un escenario que recibe el evento por undécima vez y donde el chileno buscará mejorar su actuación, pues en sus seis participaciones, solo en tres pasó el corte, siendo su mejor resultado un opaco puesto 53 en 2022. Mientras que el año pasado, no logró clasificar a las rondas finales.

En este sentido, el talagantino llega con la ilusión a tope, debido a su desempeño en los últimos meses. De hecho, comenzó la temporada en el puesto 139 y ya está en el lugar 48, beneficiado por el acuerdo del OGWR con el LIV para que sus torneos puntúen y por su notable desempeño en torneos del DP World Tour, el antiguo Tour Europeo.

Asimismo, este año ha tenido un muy buen rendimiento en los majors, pues en el PGA Championship terminó T18 y en el US Open se sobrepuso a una dura penalización por lanzar un palo y culminó en el T7, su mejor resultado en torneos de esta categoría.

Además, en Europa, estiró su buen nivel con un tercer lugar en el Abierto de Italia y un séptimo puesto en el Abierto de Múnich, actuaciones que le permitieron regresar al top 50 del ranking mundial y recuperar el sitial del mejor golfista de Latinoamérica, que ostentaba el colombiano Nicolás Echavarría.

El debut de Niemann en el certamen se producirá este jueves, a las 07.25 de Chile, y lo hará acompañado por el austriaco Sepp Straka (23º) y el estadounidense Kurt Kitayama (36º). Mientras que la salida de este viernes está programada para las 02.19, hora nacional.

Grandes figuras

El Abierto Británico contará con las mejores estrellas del mundo, como por ejemplo, el número uno del mundo Scottie Scheffler, el norirlandés Rory McIlroy (2º), el reciente ganador del US Open, Wyndham Clark (8º), y el español Jon Rahm (11º).

Además, este año The Open tendrá un importante incremento en su bolsa de premios, pues repartirá US$ 17,75 millones, con un premio de US$ 3,2 millones para el campeón. El alza con respecto al año pasado es de 750.000 dólares en la bolsa total y de US$ 100.000 en el caso del ganador.

En ese contexto, el premio saltó en más de US$ 6 millones en los últimos cinco años. Por ejemplo, en 2021, repartía US$ 11,5 millones. En 2022, en St Andrews, pasó hasta los US$ 14 millones. En 2023, en Royal Liverpool, subió a US$ 16,5 millones. En 2024 llegó a US$ 17 millones y ahora, en Royal Birkdale, alcanza los US$ 17,75 millones. Es decir, un 54% de incremento en el último lustro.

Aun así, quien se quede con el trofeo percibirá menos ingresos que el monarca de cualquier certamen del LIV, que se embolsa US$ 4 millones.