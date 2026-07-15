“España baila a Francia”: medios hispanos se rinden ante su selección tras clasificar a la final del Mundial

No era para menos. España avanzó a la final de la Copa del Mundo 2026 jugando un partidazo. Quizás el mejor de lo que va de torneo. Y lo hizo ante quién tenía el cartel de favorita, Francia. Por eso, los diarios hispanos no se guardaron ningún elogio a la hora de comunicar el triunfo de los suyos y algunos hasta lo hicieron de manera poética.

“Show inolvidable de España”, tituló Marca. Y en su crónica aseguró que la semifinal de un Mundial es “una fecha para elegidos”. Luego, el periódico agregó que “España despachó un espectáculo inolvidable. La selección española abrió de noche el Prado y el Louvre para plantarse en la segunda final de un Mundial de su historia. Oyarzabal y Porro hicieron los goles para una tropa en la que Rodri fue el líder”.

Pero su prosa no terminó ahí. “El show español recorrió todas las tripas de su alineación. Las estrellas las ponía Francia, un escaparate de aspirantes a otros planetas; el bloque lo exhibió España con un blindado en defensa, un centro del campo de artesanía, corte y confección y un ataque de sacrificio y fuegos artificiales”, redactó el también portal madrileño.

Su contraparte, Sport, encabezó su informe con un “España baila a Francia y luchará por su segunda estrella”. Y lanzaron más abajó que la Roja de Europa le demostró “al mundo entero que con talento todo se puede conseguir”.

Tras ello, el diario catalán aseguró que el técnico galo, Didier Deschamps, no acertó con los cambios, cuando ya perdían por la mínima, y añadió que “Dani Olmo estuvo mágico para ver la ruptura de Pedro Porro, devolverle una pared y el extremo definió por el palo corto de Maignan“. Su nota cierra con menos poesía que la de Marca: ”España supo cerrar el encuentro sin excesivos agobios y lograr el pase histórico para la final del domingo en Nueva Jersey".

Yamal en un intento por marcar ante Francia. Foto: @SEFutbol.

Mundo Deportivo exclamó que Yamal y compañía clasifican a la final “con exhibición”. Y recordó una promesa que se hicieron los jugadores luego de perder la final de la Nations League con Portugal.

“19 de julio de 2026, posteó Pedri en su Instagram. La fecha de la final del Mundial. Y Lamine Yamal lo compartió. Han cumplido su palabra. Ahí estará España después de superar a Francia gracias a una exhibición de fútbol y de control y a los goles de Oyarzabal, tras transformar un penalti provocado por el propio Lamine, y Pedro Porro. Ya están en Nueva York, en el último paso para bordar la segunda estrella", publicó el diario.

Párrafos después, el mencionado medio expresó: “Qué gran victoria de la España de De la Fuente, que vuelve a meter a la Roja en otra final. La tercera semifinal consecutiva ganando a Francia. Queda el último paso. Será el domingo en Nueva Jersey. La selección española ya espera rival, Argentina o Inglaterra, para disputar su segunda final de la Copa del Mundo".

Finalmente, El País, puso “una España prodigiosa atrapa otra final” y también mezclaron un poco de poesía con el relato: “Antes del estallido último, del rugido de éxtasis colectivo, en el estadio de Dallas, tierra de rodeos, se escucharon olés. Varios minutos de olés mientras España distraía el balón y Francia, el equipo más celebrado del Mundial, contemplaba desconcertado el final de una prodigiosa exhibición de fútbol”.

En su nota, también se pudo leer que “la Roja se clasificó para la segunda final mundialista de su historia con una función memorable con la que dejó a cero por primera vez en el torneo al equipo de Deschamps” y concluyó con una reflexión: “Francia era el único equipo que había ganado todos sus partidos. Hasta que se encontró con España, el día que España sacó su versión mandona y hermosa”.