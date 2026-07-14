Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?".

España dio el golpe en el Mundial. En el lado de Francia lamentan la eliminación. Sin embargo, también apuntan a la actuación del árbitro salvadoreño Iván Barton. El encuentro estuvo marcado por el penal sobre Lamine Yamal que significó el 1-0 para el cuadro ibérico.

“Díganme, ¿está el árbitro al nivel para dirigir una semifinal del Mundial?”, planteó el técnico galo tras la derrota de su escuadra por 2-0.

Fue una jugada de Marc Cucurella centró al área, donde Lucas Digne controló con el pecho. Cuando el lateral izquierdo intentó despejar, Lamine Yamal se interpuso en la jugada y recibió una patada por parte del defensor. Si bien parecía infracción clara, el Francia cuestionan la determinación.

Deschamps, en el Mundial.

“Si digo algo hoy, voy a parecer un llorón porque hemos perdido... No daré la respuesta. Ustedes, los periodistas, deben darla. No es solo el penal lo que está en cuestión. Es una acumulación de otras cosas”, apuntó.

Más allá de las quejas, Deschamps reconoció que su equipo no cumplió con las expectativas que tenían para la semifinal. “Estuvimos un escalón por debajo en el nivel técnico frente a un equipo que dominó. Los jugadores están devastados”, dijo.

Ahora, el técnico dirigirá su último encuentro al mando de Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial, donde se medirá ante el perdedor de la llave entre Inglaterra y Argentina. “Teníamos muchas ambiciones, pero hay que ser lógicos y reconocer que estuvimos en desventaja en el plan técnico. Estábamos frente a un equipo que manejo bien su estilo. Esa fue la primera de nuestras fallas”, enfatizó el DT.

“La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel, aunque duela. Jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más”, añadió.

También se refirió al nivel de sus atacantes. Kylian Mbappé es el goleador del certamen, junto a Lionel Messi, con ocho conquistas, pero ante España no tuvo ocasiones. “Nos faltó precisión técnica y energía. Los españoles son muy buenos interceptando con anticipación y pases. Nos hubiera gustado crearles más problemas”, dijo.

Finalmente, no quiso adelantar su despedida. “No pienso en mí mismo. El objetivo era darlo todo para llegar hasta el final. No lo conseguimos, la decepción es grande. Pero no le quito mérito a todo lo bueno que hicimos. Creo que nos recuperamos muy bien”, cerró.