Figueroa respalda proyecto que modifica el SAE y afirma que corregirá la contradicción de un sistema educativo pluralista con una admisión centralizada

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó esta jornada con la tramitación del proyecto de ley del gobierno que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) creando dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM) y Asignación Aleatoria (AA).

En la instancia, el exministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó ante los parlamentarios el proyecto en sí, manifestando que la iniciativa del Ejecutivo llega a subsanar las contradicciones que presenta nuestro actual sistema de admisión.

Al respecto, la exautoridad apuntó a que Chile tiene un sistema pluralista, y por tanto, “requiere de un sistema de admisión que sea compatible con ese pluralismo que posee”.

Al evaluar el SAE, señaló que “la evidencia muestra que -y es cierto que acá es complejo porque el Sistema de Admisión Escolar nace junto con un conjunto de otras políticas y por tanto hay que identificar bien- desde que existe los resultados de aprendizaje en Chile prácticamente no han variado”.

“Y también la evidencia que se ha trabajado en torno específicamente al Sistema de Admisión Escolar muestra que en términos de inclusión o de cerrar la brecha de segregación, el mecanismo tampoco ha sido útil”, expresó.

En esta línea, el exministro indicó que muchos de los sistemas de admisión que existen en otros países combinan múltiples sistemas, y en general, la evidencia muestra que en el mundo, en el pluralismo educativo, es decir, los sistemas que favorecen la diversidad de proyectos educativos y la autonomía, los mecanismos de admisión van de la mano.

“Esa es como la regla general. No existen sistemas pluralistas diversos. Existen en Chile, pero es una anomalía”, sentenció. “La tendencia en el mundo es que si los sistemas son pluralistas en términos de la oferta educativa, los mecanismos de admisión tienden a mayor descentralización, mayor autonomía”.

Y comparado con el resto de los países OCDE, indicó, Chile pasó con el SAE de un extremo altamente descentralizado, a uno muy centralizado. Asimismo, en materia del rol que toma la escuela para la admisión, en los países OCDE en promedio el 78,4% de los estudiantes asiste a establecimientos donde la responsabilidad de la admisión recae en miembros de la propia institución, y solo el 21,6% asiste a escuelas donde esta decisión está radicada en alguna autoridad centralizada

En contraste, en Chile el 70,3% de los estudiantes asiste a establecimientos donde la admisión es responsabilidad de una autoridad centralizada, lo cuaal es contradictorio, y el nuevo proyecto de ley del gobierno subsanaría estas deficiencias.

“Tenemos un sistema que se ampara a la libertad de enseñanza, que reconoce el derecho a la educación, que identifica esos derechos como compatibles, y no solo compatibles sino que complementarios y muy necesarios para poder avanzar. Sin embargo, el SAE creó un mecanismo completamente centralizado que es contradictorio con las características que tienen los otros países, y con las características de nuestro propio sistema”, indicó.

“ Es una contradicción y por eso yo creo que este proyecto es tan interesante (...) hace coherente nuestro sistema educativo con el mecanismo de admisión que debe tener”, señaló.

En esto, apuntó a que tener un plataforma única “no es un problema necesariamente”.

“Uno puede tener perfectamente una plataforma, un único proceso donde todos postulen, pero lo relevante es que los criterios de admisión deben tener carácter descentralizado", señaló. Asimimsmo, apuntó a que deben existir criterios de admisión, “el punto es qué criterio más justo o que reconozca otros elementos virtuosos incorporamos para que no sea solo el azar el que termine por asignar cupos”.

Ministra Arzola: “No es una propuesta extrema, sino que busca justamente transitar desde un sistema extremo”

Las observaciones de Figueroa fueron bien recibidas en la instancia por la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacando que el proyecto que han presentado desde el Ejecutivo para modificar el SAE “no es una propuesta extrema, sino que busca justamente transitar desde un sistema extremo, en el sentido de que es excesivamente centralizado, hacia un sistema que con resguardos permita introducir elementos que hoy día no tienen cabida y que son necesarios”.

En esto, valoró a su vez que algunos de los invitados a la comisión manifestaran la necesidad de adaptar los procesos de admisión a determinados proyectos educativos, así como también a distintas realidades territoriales.

En esa línea, la autoridad de Educación dio a conocer que en base a las exposiciones ante la comisión, han recogido desde el Ejecutivo algunos elementos que les han parecido importantes y en los que les gustaría tratar de precisar y mejorar para la discusión del proyecto cuando sea en particular.

Entre ellos, indicó, está el tema de las entrevistas, indicando que entendía las aprensiones que pueden haber al respecto, así como también el tema de la variable distancia a la hora de considerarla en los procesos de admisión, y la posiblidad de que se consideren los antecedentes familiares de los estudiantes al postular.